Agosto de 1984. As ginastas se preparam para entrar no estádio, que está preenchido por dezenas de câmeras e centenas de espectadores. Ansiedade e nervosismo preenchem todas as atletas – afinal, competir no evento esportivo mais importante do mundo é uma chance que só aparece uma vez na vida.

Essa cena aconteceu com poucos dias de diferença em dois lugares opostos do globo: Los Angeles, nos Estados Unidos, e Olomouc, na antiga Tchecoslováquia. Países capitalistas participavam das Olimpíadas de 1984, enquanto o bloco soviético jogava em um evento chamado Druzhba-84. A palavra significa “amizade” em russo, o que deixou o evento conhecido como “Jogos da Amizade”.

Em 2024, a Rússia está banida das Olimpíadas devido à invasão da Ucrânia. O país, então, pretende fazer uma nova edição dos Jogos da Amizade, que está previsto para ocorrer nos dias 15 a 29 de setembro. Esse é um evento multi esportivo internacional, em que os melhores atletas dos países participantes competem por medalhas (e dinheiro). Os esportes são semelhantes aos das Olimpíadas – o que inclui natação, ginástica artística, hipismo e até break dancing, modalidade que chega aos Jogos Olímpicos este ano.

O que foi Druzhba-84?

Antes de entrar nos detalhes dessa olimpíada alternativa, um pouco de contexto. Após a Segunda Guerra Mundial (que terminou em 1945), o mundo se dividiu em dois: os países do bloco ocidental, que se alinhavam com a ideologia liberal-capitalista, e países do bloco oriental, voltados à ideologia socialista ou comunista. Foi esse o cenário de tensão geopolítica da Guerra Fria, que durou até 1991, com a dissolução da União Soviética.

Moscou foi a cidade escolhida para sediar as Olimpíadas de 1980. Os Estados Unidos decidiram não participar desta edição, em protesto à Guerra Afegã-Soviética, que havia começado um ano antes. Outros 66 países decidiram seguir o chefão no boicote. No final das contas, os Jogos na União Soviética só tiveram 80 nações participantes (para ter uma ideia, Paris 2024 receberá mais de 200 países).

A edição seguinte, de 1984, foi sediada em Los Angeles. Dessa vez, o boicote partiu da União Soviética e outros 14 países do bloco oriental, como Coreia do Norte, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Cuba. Eles alegavam que os atletas soviéticos não estariam seguros no evento.

Essas nações, então, decidiram realizar um evento nos moldes das Olimpíadas, chamado Druzhba-84. Dá uma olhada:

O evento aconteceu entre julho e agosto de 1984, pouco tempo depois das Olimpíadas. A União Soviética nunca admitiu que os Jogos da Amizade seriam um substituto dos Jogos Olímpicos, para evitar desentendimentos com o Comitê Olímpico Internacional (COI). A abertura e encerramento do evento ocorreram em Moscou, no antigo Estádio Lênin (hoje, Estádio Lujniki). Já as competições aconteceram em nove países diferentes.

Tanto países do bloco soviético quanto do bloco capitalista participaram, totalizando 49 nações. Enquanto os países soviéticos mandaram seus melhores atletas, outras nações preferiram enviar seus times reservas. Eram bons esportistas, mas que não haviam se classificado para as Olimpíadas.

A União Soviética, claro, terminou os Jogos em primeiro lugar, com 282 medalhas. Em seguida vieram Alemanha Oriental, Bulgária, Cuba e Hungria.

O retorno dos Jogos da Amizade

A Rússia está banida de Paris 2024 e da maioria das competições esportivas internacionais. Trata-se de um protesto contra a invasão da Ucrânia, que começou em 2022. Atletas russos poderão competir sob uma bandeira neutra.

Em resposta a isso, o governo russo anunciou os Jogos Mundiais da Amizade 2024, que acontecerão nas cidades de Moscou e Ecaterimburgo. O evento deve ocorrer após as Paralimpíadas, que terminam em 8 de setembro.

Os Jogos da Amizade terão 33 modalidades esportivas. Além dos clássicos esportes de verão, o programa ainda inclui xadrez, programação competitiva (sim, em computadores), sambo (uma arte marcial de origem soviética) e padel (um esporte que mistura tênis com squash).

Além das medalhas, os melhores atletas de cada modalidade receberão prêmio em dinheiro. US$ 40 mil vêm junto com a medalha de ouro, US$ 25 mil com a de prata e US$ 17 mil para o bronze. E em vez da hospedagem em uma Vila Olímpica, os participantes ficarão em hoteis pagos pelo comitê organizador.

Os atletas interessados em competir se candidataram pelo site dos Jogos. A confirmação dos participantes deve ocorrer entre julho e agosto, com o evento tendo início em 15 de setembro.

“Os Jogos Mundiais da Amizade honram o direito humano de participar no esporte sem interferência política” é o que diz o site oficial dos Jogos. “O único critério de participação nos Jogos é o mérito esportivo dos atletas, que serão selecionados individualmente com base nas recomendações das federações nacionais de esporte e classificação atlética internacional”.

O Comitê Olímpico Internacional, é claro, não vê os Jogos dessa forma. Em março deste ano, o COI publicou uma declaração em repúdio os Jogos Mundiais da Amizade, afirmando que ele viola a Carta Olímpica, desrespeita os atletas e a integridade das competições esportivas. Há ainda a preocupação com a possibilidade de doping nesses jogos, principalmente frente aos escândalos envolvendo a Rússia.

“O COI fortemente pede que todos os participantes do Movimento Olímpico e todos os governos rejeitem qualquer participação ou apoio a qualquer iniciativa que prevê a total politização do esporte”, finaliza o documento.

Em entrevista à Folha, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) informou que não irá enviar atletas brasileiros aos jogos russos, respeitando a recomendação do COI.

