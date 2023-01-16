Uma maneira de ter uma ideia dos eventos mais importantes do ano é olhar para o histórico de busca na internet. Se as pessoas procuram muito por algo, significa que esse algo foi relevante durante certo tempo, certo? Não necessariamente.

Em 2020, a pandemia de COVID-19 foi quem liderou os rankings na Wikipédia em inglês. Dos outros quatro no top 5, três eram sobre as eleições americanas: Donald Trump, Kamala Harris e Joe Biden, em segundo, quarto e quinto, respectivamente. Em 2021, o artigo “mortes em 2021” ficou em primeiro lugar – mas, entre as cinco primeiras posições, também estavam personalidades como Elizabeth II (foi o ano em que morreu seu marido, príncipe Philip), e Elon Musk; além de produções como a série da Netflix, Round 6, e um filme da Marvel, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

O ano de 2022 também teve seus eventos marcantes. A invasão russa na Ucrânia ficou em terceiro lugar, a Copa do Mundo de 2022 ficou em quinto e a rainha Elizabeth II em sexto. O segundo lugar ficou com o artigo sobre Jeffrey Dahmer, o assassino canibal que ganhou uma série na Netflix. O pico de pesquisas foi, justamente, quatro dias depois que a série foi ao ar.

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Não há, porém, explicação evidente para a campeã de visitas no último ano. Com mais de 55 milhões de visualizações, a página sobre a rainha egípcia Cleópatra foi a mais acessada de 2022.

Esse interesse repentino sobre Cleópatra já era um mistério recorrente entre editores da Wikipédia. Desde 2020 a página do artigo apresenta um aumento de tráfego aparentemente sem explicação – nem mesmo as estatísticas diárias de audiência apontaram para uma causa.

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Então, dentro do fórum de discussão da Wikipédia, alguns usuários pareciam ter encontrado a resposta para o mistério: o aplicativo de assistente de voz do Google estava sugerindo esse comando para seus usuários.

Lançado em 2016, o aplicativo agora está integrado a pelo menos 1 bilhão de dispositivos e tem mais de 500 milhões de usuários mensais. Se você tem um telefone com sistema Android, pode usar a função para várias coisas, como criar um alarme, fazer uma ligação ou pesquisar algo na internet.

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Abrindo o assistente, ele sugere alguns comandos de teste: “Tirar uma selfie”, “quantos ml tem uma xícara de chá?”, “restaurantes com comida para viagem abertos”, “mostrar Cristiano Ronaldo no Instagram”, “chamar um Uber para casa” e “mostrar Cleópatra na Wikipédia”.

Apesar das mais de 55 milhões de visualizações da página não terem sido, obviamente, todas vindas dessa função, com certeza um grande número de pessoas seguiram esse comando. Antes de o Google Assistant se popularizar, as visualizações anuais de Cleópatra eram cerca de apenas 2,5 milhões.

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Embora dados como esses sejam bem interessantes, o caso da rainha egípcia mostra como também podem levar a análises enganosas. Pelo fato das visualizações da página de Cleópatra não terem, em grande parte, partido de um interesse genuíno pelo tema, os editores da Wikipédia até a excluíram da lista oficial de páginas mais acessadas do ano – mas mesmo assim admitem o número altíssimo de acessos que ela teve.

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