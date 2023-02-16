Os maiores pilotos de Fórmula 1, segundo o sistema de pontuação atual
Na época de Ayrton Senna, a vitória valia apenas 9 pontos. Hoje, vale 25. Veja como seria o ranking histórico de pontuação se a F1 sempre tivesse seguido o sistema atual
Ayrton Senna fez 614 pontos na F1, numa época em que a vitória valia apenas 9 (10 a partir de 1991). Hoje são 25, entre outras mudanças, e Senna teria 1.874,5. Veja aqui como seria o ranking histórico de pontuação se a categoria sempre tivesse seguido o sistema atual – sem contar as sprint races, criadas apenas em 2021.