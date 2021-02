Pesquisa revela os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil em 2020

Todos os anos, a empresa DogHero faz um levantamento dos nomes mais populares entre cães e gatos no Brasil. O PetCenso começou em 2016, e desde então os clássicos Mel, Nina e Thor lideram o ranking. Não seria diferente em 2020 – a diferença é que, este ano, a pesquisa contou com a maior base de dados desde o início do censo. Foram consultados 1,8 milhões de cachorros e gatos de todas as regiões do país.

Os dados vêm dos animais cadastrados no próprio aplicativo da DogHero, que oferece serviços de passeio, veterinário à domicílio e hospedagem. Também foi utilizada a base de dados do petshop online Petlove. As duas empresas se fundiram em outubro do ano passado.

A Super teve acesso aos resultados do PetCenso 2020 em primeira mão. O ranking foi dividido em nomes de animais machos e fêmeas. Enquanto o primeiro e segundo lugar canino permanecem os mesmos desde 2017, houve uma mudança no perfil dos nomes felinos. Mia, que ocupava o segundo lugar em 2019, perdeu o posto para a onipresente Mel. Abaixo você confere a lista completa.

Top 10 nomes de cachorros

Thor | Mel Luke | Nina Bob | Luna Fred | Meg Billy | Amora Marley | Lola Theo | Belinha Nick | Maya Zeus | Cacau Max | Pandora

Top 10 nomes de gatos

Tom | Nina Simba | Mel Mingau | Luna Chico | Mia Frajola | Amora Thor | Pandora Nino | Lua Fred | Marie Romeu | Frida Frederico | Mimi

Além dos nomes, a empresa também fez o levantamento das raças mais populares no país. Como já era esperado, os vira-latas são os que mais conquistam os brasileiros: 32% dos cães e 95% dos gatos não têm raça definida. Veja a porcentagem de cada raça abaixo.

Top 10 raças de cachorros

Sem raça definida (32%) Shih Tzu (12%) Yorkshire Terrier (6%) Poodle (5%) Lhasa Apso (5%) Buldogue Francês (3%) Pinscher (3%) Golden Retriever (3%) Spitz Alemão (3%) Maltês (3%)

Top 10 raças de gatos

Sem raça definida (95%) Siamês (2%) Angorá Turco (0,4%) Himalaio (0,3%) Azul Russo (0,3%) Persa (0,2%) Pelo curto brasileiro (0,2%) Pelo curto americano (0,2%) Snowshoe (0,2%) Exótico (0,2%)

Este ano, o PetCenso também fez o recorte de nomes por região do país. Enquanto os nomes caninos permanecem os mesmos de norte a sul, há uma pequena variação nos nomes de gatos. A porcentagem indica a proporção entre cães e gatos na base de dados da empresa.

Abaixo, você confere com mais detalhes os principais nomes em cada região. De novo, os nomes caninos são aqueles que já estamos acostumados, enquanto os felinos têm bastante influência dos desenhos animados (vide Tom, Simba, Mingau e Frajola). Por fim, devemos tirar o chapéu para os tutores do Norte, Nordeste e Sul. Nessas regiões, alguns dos nomes de gatos mais populares foram (rufem os tambores) Gato e Gatinho. Haja criatividade.

Top 5 nomes de cães e gatos em cada região do Brasil

Centro-Oeste

Cães (92%)

Thor | Mel Bob | Nina Luke | Luna Theo | Meg Fred | Amora

Gatos (8%)

Tom | Mel Fred | Mia Chico | Nina Simba | Luna Nino | Amora

Nordeste

Cães (88%)

Thor | Mel Luke | Nina Bob | Luna Apolo | Meg Theo | Amora

Gatos (12%)

Tom | Nina Chico | Mia Romeu | Mel Gato | Amora Nino | Luna

Norte

Cães (89%)

Thor | Mel Luke | Nina Bob | Luna Apolo | Meg Theo | Amora

Gatos (11%)

Leon | Mia Mingau | Luna Fred | Marie Gatinho | Charlotte Chico | Nina

Sudeste

Cães (88%)

Thor | Mel Luke | Nina Bob | Luna Theo | Meg Fred | Amora

Gatos (12%)

Tom | Nina Simba | Mia Mingau | Mel Theo | Luna Fred | Amora

Sul

Cães (87%)

Thor | Mel Luke | Luna Bob | Nina Fred | Meg Theo | Lola

Gatos (13%)

Tom | Luna Simba | Mia Gato | Mel Fred | Nina Oliver | Mimi