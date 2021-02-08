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Sociedade

Pesquisa revela os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil em 2020

Pelo quinto ano consecutivo, Mel, Nina e Thor lideram o ranking. O PetCenso 2020 fez o levantamento com mais de 1,8 milhão de animais para apontar as raças e nomes preferidos dos brasileiros.

Por Maria Clara Rossini 8 fev 2021, 15h07 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h34
Um cachorro ao lado de um gato, em um fundo amarelo.
 (tetsuomorita/Getty Images)
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Pesquisa revela os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil em 2020 Priorizar nos meus resultados Google

Todos os anos, a empresa DogHero faz um levantamento dos nomes mais populares entre cães e gatos no Brasil. O PetCenso começou em 2016, e desde então os clássicos Mel, Nina e Thor lideram o ranking. Não seria diferente em 2020 – a diferença é que, este ano, a pesquisa contou com a maior base de dados desde o início do censo. Foram consultados 1,8 milhões de cachorros e gatos de todas as regiões do país.

Os dados vêm dos animais cadastrados no próprio aplicativo da DogHero, que oferece serviços de passeio, veterinário à domicílio e hospedagem. Também foi utilizada a base de dados do petshop online Petlove. As duas empresas se fundiram em outubro do ano passado.

A Super teve acesso aos resultados do PetCenso 2020 em primeira mão. O ranking foi dividido em nomes de animais machos e fêmeas. Enquanto o primeiro e segundo lugar canino permanecem os mesmos desde 2017, houve uma mudança no perfil dos nomes felinos. Mia, que ocupava o segundo lugar em 2019, perdeu o posto para a onipresente Mel. Abaixo você confere a lista completa.

Top 10 nomes de cachorros

Ilustração de um cachorro ao lado dos 20 nomes mais populares no Brasil.

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  1.  Thor | Mel
  2. Luke | Nina
  3. Bob | Luna
  4. Fred | Meg
  5. Billy | Amora
  6. Marley | Lola
  7. Theo | Belinha
  8. Nick | Maya
  9. Zeus | Cacau
  10. Max | Pandora

Top 10 nomes de gatos

Ilustração de um gato ao lado dos 20 nomes mais populares no Brasil.
(Pet Censo 2020/DogHero e Petlove/Divulgação)
  1. Tom | Nina
  2. Simba | Mel
  3. Mingau | Luna
  4. Chico | Mia
  5. Frajola | Amora
  6. Thor | Pandora
  7. Nino | Lua
  8. Fred | Marie
  9. Romeu | Frida
  10. Frederico | Mimi

Além dos nomes, a empresa também fez o levantamento das raças mais populares no país. Como já era esperado, os vira-latas são os que mais conquistam os brasileiros: 32% dos cães e 95% dos gatos não têm raça definida. Veja a porcentagem de cada raça abaixo.

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Top 10 raças de cachorros

  1. Sem raça definida (32%)
  2. Shih Tzu (12%)
  3. Yorkshire Terrier (6%)
  4. Poodle (5%)
  5. Lhasa Apso (5%)
  6. Buldogue Francês (3%)
  7. Pinscher (3%)
  8. Golden Retriever (3%)
  9. Spitz Alemão (3%)
  10. Maltês (3%)

Top 10 raças de gatos

  1. Sem raça definida (95%)
  2. Siamês (2%)
  3. Angorá Turco (0,4%)
  4. Himalaio (0,3%)
  5. Azul Russo (0,3%)
  6. Persa (0,2%)
  7. Pelo curto brasileiro (0,2%)
  8. Pelo curto americano (0,2%)
  9. Snowshoe (0,2%)
  10. Exótico (0,2%)
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Este ano, o PetCenso também fez o recorte de nomes por região do país. Enquanto os nomes caninos permanecem os mesmos de norte a sul, há uma pequena variação nos nomes de gatos. A porcentagem indica a proporção entre cães e gatos na base de dados da empresa.

Gráfico do mapa do Brasil, apontando os nomes de cachorros e gatos mais comuns em cada região do país.
(Pet Censo 2020/DogHero e Petlove/Divulgação)
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Abaixo, você confere com mais detalhes os principais nomes em cada região. De novo, os nomes caninos são aqueles que já estamos acostumados, enquanto os felinos têm bastante influência dos desenhos animados (vide Tom, Simba, Mingau e Frajola). Por fim, devemos tirar o chapéu para os tutores do Norte, Nordeste e Sul. Nessas regiões, alguns dos nomes de gatos mais populares foram (rufem os tambores) Gato e Gatinho. Haja criatividade.

Top 5 nomes de cães e gatos em cada região do Brasil

Centro-Oeste

Cães (92%)

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  1. Thor | Mel
  2. Bob | Nina
  3. Luke | Luna
  4. Theo | Meg
  5. Fred | Amora

Gatos (8%)

  1. Tom | Mel
  2. Fred | Mia
  3. Chico | Nina
  4. Simba | Luna
  5. Nino | Amora

Nordeste 

Cães (88%)

  1. Thor | Mel
  2. Luke | Nina
  3. Bob | Luna
  4. Apolo | Meg
  5. Theo | Amora

Gatos (12%)

  1. Tom | Nina
  2. Chico | Mia
  3. Romeu | Mel
  4. Gato | Amora
  5. Nino | Luna

Norte

Cães (89%)

  1. Thor | Mel
  2. Luke | Nina
  3. Bob | Luna
  4. Apolo | Meg
  5. Theo | Amora

Gatos (11%)

  1. Leon | Mia
  2. Mingau | Luna
  3. Fred | Marie
  4. Gatinho | Charlotte
  5. Chico | Nina

Sudeste 

Cães (88%) 

  1. Thor | Mel
  2. Luke | Nina
  3. Bob | Luna
  4. Theo | Meg
  5. Fred | Amora

Gatos (12%)

  1. Tom | Nina
  2. Simba | Mia
  3. Mingau | Mel
  4. Theo | Luna
  5. Fred | Amora

Sul 

Cães (87%)

  1. Thor | Mel
  2. Luke | Luna
  3. Bob | Nina
  4. Fred | Meg
  5. Theo | Lola

Gatos (13%)

  1. Tom | Luna
  2. Simba | Mia
  3. Gato | Mel
  4. Fred | Nina
  5. Oliver | Mimi
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