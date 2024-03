Prêmio para as fotos mais engraçadas do reino animal abre inscrições

Desde o último sábado (16), fotógrafos amadores e profissionais podem se inscrever no The Comedy Wildlife Photography Awards, o prêmio que escolhe todo ano as fotos de animais selvagens mais engraçadas e inusitadas.

Neste ano, o concurso chega à sua décima edição com um novo nome: Nikon Comedy Wildlife Awards. Cortesia da Nikon, empresa japonesa de câmeras que passou a patrocinar o prêmio. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site oficial. A data limite é dia 31 de julho.

No ano passado, o grande vencedor foi o fotógrafo Jason Moore pelo clique “Air Guitar Roo”, que abre este texto. O registro de uma fêmea de canguru cinza ocidental tocando uma guitarra imaginária foi escolhido entre 5,3 mil fotos, enviadas por 1.842 fotógrafos de 85 países.

Você pode conferir os vencedores de todas as categorias de 2023 aqui.

O Comedy Wildlife foi criado pelos fotógrafos britânicos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam. A dupla se conheceu na Tanzânia, onde Sullam morou por cinco anos e Hicks vive até hoje. Em 2015, eles tiveram a ideia do prêmio, que usaria o humor como combustível para propagar a mensagem da preservação da vida selvagem.

Continua após a publicidade

Todos os anos, o Comedy Wildlife apoia uma ONG ambiental diferente. Desta vez, será o Fundo Whitley para a Natureza (WFN, na sigla em inglês), que envia fundos para líderes conservacionistas de países em desenvolvimento.

O sucesso do concurso deu origem a uma premiação-irmã: o Comedy Pet, voltado para animais domésticos (cães, gatos e cia.). Você pode conferir os vencedores de 2023 aqui. A edição deste ano também está com inscrições abertas – elas vão até 14 de abril.

Quais são as categorias do Comedy Wildlife?

Existem 10 categorias no prêmio. Dentre elas, há láureas para tipos diferentes de animais: mamíferos, insetos, peixes, aves, répteis e anfíbios. Há também um troféu para fotógrafos com até 25 anos de idade e outro para fotógrafos ainda mais jovens, com até 16 anos.

Continua após a publicidade

A comissão avaliadora possui 17 jurados (dentre eles, Hicks e Sullam). Os inscritos podem enviar até seis fotos, com um limite de três registros por categoria. Além disso, também dá para mandar outros quatro cliques para a categoria “Portfólio”.

Existe ainda uma categoria de foto preferida do público, escolhida por votação popular – o prêmio revela os finalistas meses antes do anúncio do resultado final.

O que os vencedores recebem?

Neste ano, o prêmio para o vencedor principal é um safári de uma semana no Quênia, com direito a um acompanhante. O Comedy Wildlife também distribuirá câmeras Nikon e outros acessórios para os demais ganhadores de cada categoria. E claro: todos ganham um troféuzinho maneiro para colocar na estante de casa.

Confira as regras detalhadas de inscrição no site do prêmio.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram