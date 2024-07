Primeiro santo gamer: adolescente tem canonização aprovada pelo papa

Carlo Acutis foi um adolescente nascido no Reino Unido, mas com nacionalidade italiana. Ele faleceu aos 15 anos de idade, em 2006, de leucemia, e agora vai se tornar o primeiro santo millennial da Igreja Católica Apostólica Romana.

Sua canonização foi aprovada pelas principais autoridades da Igreja. O papa e 14 cardeais se reuniram para votar sobre a santidade de Acutis.

O processo de ser reconhecido como santo da Igreja Católica pode levar décadas, mas devotos de Acutis espalhados pelo mundo ajudaram a acelerar a decisão da canonização, que pode ajudar a instituição religiosa a se conectar com uma geração de fiéis mais jovem e imersa no mundo digital, que tem muito carinho pelo “ciber-apóstolo” da Igreja.

Para a canonização, o candidato a santo precisa ter dois milagres atribuídos a ele e reconhecidos pela Igreja. A primeira ocorrência sobrenatural relacionada a Acutis aconteceu no Brasil. Em 2010, uma criança em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi curada após tocar numa relíquia do adolescente.

O segundo milagre investigado e reconhecido pela Igreja teria acontecido em 2022. Valeria, uma jovem costarriquenha que sofreu um acidente de bicicleta, saiu de uma internação com poucas chances de sobrevivência depois que sua mãe rezou na tumba de Acutis, em Assis, na Itália.

Agora, só falta marcar uma data para a cerimônia de canonização de Acutis, que provavelmente acontecerá durante as celebrações do jubileu católico, em 2025. Esse ano santo só é celebrado uma vez a cada 25 anos.

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo Acutis, como muitos adolescentes que cresceram no início dos anos 2000, adorava os computadores. O garoto era um gamer, e jogava Halo, Super Mario e Pokemón. Ele também gostava de quadrinhos, carros, futebol, fazia filmes engraçados com seu cachorro e adorava Nutella. Acutis tinha um PlayStation desde os oito anos de idade, mas sua mãe contou à CNN que ele limitava seu tempo no console a uma hora por semana, para não se viciar.

O que talvez diferencie Acutis da maioria dos jovens de sua idade é que seu uso da internet foi dedicado quase que inteiramente à sua fé. Ele era um aluno mediano na escola, mas aprendeu de forma autodidata a programar, dominando as linguagens de programação Java e C++ e sabendo usar o Adobe Dreamweaver e o Linux Ubuntu.

Com seu conhecimento de programação, Acutis se dedicou a fazer evangelismo virtual. Ele criou um site (agora disponível em português) para catalogar todas as aparições marianas (ocorrências em que Maria, mãe de Jesus, aparece a uma ou mais pessoas) e milagres eucarísticos (qualquer evento sobrenatural envolvendo a Santa Ceia) relatados.

O sonho de Acutis era fazer uma peregrinação por todos os locais de aparições marianas e milagres eucarísticos, mas sua saúde piorou antes que isso pudesse acontecer. O primeiro santo millennial é o padroeiro da juventude, dos estudantes e, claro, da internet.

