Quando a população mundial vai parar de crescer?

A população mundial vai parar de crescer em 2064, quando a Terra deve abrigar 9,7 bilhões de seres humanos. É o que diz um um artigo do Global Burden of Disease Study, que analisou as taxas de fertilidade, mortalidade e migração de cada país. No gráfico abaixo, confira quando cada nação terá seu pico de moradores.

A população do Brasil já está chegando a um platô. Para repor a população atual, cada mulher precisaria ter 2,1 filhos (o 0,1 faz parte do índice considerado pela ONU, para compensar a mortalidade infantil). Hoje, a média brasileira é 1,7.

Alguns motivos explicam a disparidade entre os anos de pico. A taxa de fertilidade dos Estados Unidos, por exemplo, é igual à do Brasil. Mas os americanos devem demorar 20 anos a mais para atingir o pico populacional, graças ao alto índice de imigração. Os EUA são o país com o maior número absoluto de imigrantes no mundo, com 50 milhões de residentes estrangeiros.

Em 2022, a Índia bateu a marca de dois filhos por mulher, o que deve estabilizar a população. A China, devido à política do filho único, atingiu essa meta nos anos 1990.

