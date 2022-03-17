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Sociedade

Quando a população mundial vai parar de crescer?

Um estudo considerou as taxas de fertilidade, mortalidade e migração para determinar quando cada país terá seu pico populacional. Veja quando o mundo (e o Brasil) ficará saturado de gente.

Por Maria Clara Rossini 17 mar 2022, 11h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Pessoas caminhando na Paulista.
 (Ezequiel Ferreira/Getty Images)
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A população mundial vai parar de crescer em 2064, quando a Terra deve abrigar 9,7 bilhões de seres humanos. É o que diz um um artigo do Global Burden of Disease Study, que analisou as taxas de fertilidade, mortalidade e migração de cada país. No gráfico abaixo, confira quando cada nação terá seu pico de moradores.

Gráfico mostrando em que ano cada país atinge sua população máxima.
Clique na imagem para ampliar. (Carlos Eduardo Hara/Maria Clara Rossini/Superinteressante)

A população do Brasil já está chegando a um platô. Para repor a população atual, cada mulher precisaria ter 2,1 filhos (o 0,1 faz parte do índice considerado pela ONU, para compensar a mortalidade infantil). Hoje, a média brasileira é 1,7.

Alguns motivos explicam a disparidade entre os anos de pico. A taxa de fertilidade dos Estados Unidos, por exemplo, é igual à do Brasil. Mas os americanos devem demorar 20 anos a mais para atingir o pico populacional, graças ao alto índice de imigração. Os EUA são o país com o maior número absoluto de imigrantes no mundo, com 50 milhões de residentes estrangeiros.

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Em 2022, a Índia bateu a marca de dois filhos por mulher, o que deve estabilizar a população. A China, devido à política do filho único, atingiu essa meta nos anos 1990.

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