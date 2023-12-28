Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
Sociedade

Quatro graus de separação entre Marina Sena e Ayrton Senna

Já houve o meme de que eles seriam pai e filha. Não são, claro. Mas existe uma ligação: veja os quatro graus que os separam.

Por Rafael Battaglia 28 dez 2023, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Imagem com retratos de Marina Sena e Ayrton Senna.
 (Arte/Superinteressante)
Continua após publicidade
Quatro graus de separação entre Marina Sena e Ayrton Senna Priorizar nos meus resultados Google

Marina Sena

Retrato de Marina Sena.
(Reprodução/Divulgação)

Com o hit “Por Supuesto” (2021), a artista mineira alcançou o 1º lugar do ranking Viral 50 do Spotify, que lista as músicas mais compartilhadas pelos usuários. Em 2023, Marina assinou um contrato com a…

Sony Music Brasil

Logo da Sony Music.
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade

Criada em 1961, é uma das maiores gravadoras do Brasil – em 2022, concluiu a compra da Som Livre, outra gigante do ramo (e que pertencia à Globo), por R$ 1,4 bilhão. O artista mais longevo da casa é…

Siga

Roberto Carlos

Continua após a publicidade
Retrato de Roberto Carlos.
(Victor Chavez/Getty Images)

Em 2019, estreou nos cinemas Minha Fama de Mau, biografia do músico Erasmo Carlos (interpretado por Chay Suede), parceiro de longa data de Roberto – que, por sua vez, foi vivido por…

Gabriel Leone

Continua após a publicidade
Retrato de Gabriel Leone.
(Arturo Holmes/Getty Images)

O ator carioca vai contracenar com Adam Driver e Penélope Cruz no filme Ferrari (2023), no papel do piloto de Fórmula 1 Alfonso de Portago. E, no ano que vem, vai interpretar outro piloto…

Ayrton Senna

Continua após a publicidade
Retrato de Ayrton Senna.
(Pascal Rondeau/Getty Images)

A carreira do tricampeão mundial será contada em uma minissérie de seis episódios da Netflix. Entre 1988 e 1990, Senna namorou Xuxa Meneghel. Em 2024, ela se apresentará no Universo Spanta, festival de música no Rio – que terá também Marina Sena no lineup.

Publicidade
TAGS:
Ayrton Senna
Conexões
Cultura
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).