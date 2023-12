Quatro graus de separação entre Marina Sena e Ayrton Senna

Marina Sena

Com o hit “Por Supuesto” (2021), a artista mineira alcançou o 1º lugar do ranking Viral 50 do Spotify, que lista as músicas mais compartilhadas pelos usuários. Em 2023, Marina assinou um contrato com a…

Sony Music Brasil

Criada em 1961, é uma das maiores gravadoras do Brasil – em 2022, concluiu a compra da Som Livre, outra gigante do ramo (e que pertencia à Globo), por R$ 1,4 bilhão. O artista mais longevo da casa é…

Continua após a publicidade

Roberto Carlos

Em 2019, estreou nos cinemas Minha Fama de Mau, biografia do músico Erasmo Carlos (interpretado por Chay Suede), parceiro de longa data de Roberto – que, por sua vez, foi vivido por…

Gabriel Leone

O ator carioca vai contracenar com Adam Driver e Penélope Cruz no filme Ferrari (2023), no papel do piloto de Fórmula 1 Alfonso de Portago. E, no ano que vem, vai interpretar outro piloto…

Ayrton Senna

A carreira do tricampeão mundial será contada em uma minissérie de seis episódios da Netflix. Entre 1988 e 1990, Senna namorou Xuxa Meneghel. Em 2024, ela se apresentará no Universo Spanta, festival de música no Rio – que terá também Marina Sena no lineup.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram