Quatro graus de separação entre Marina Sena e Ayrton Senna
Já houve o meme de que eles seriam pai e filha. Não são, claro. Mas existe uma ligação: veja os quatro graus que os separam.
Marina Sena
Com o hit “Por Supuesto” (2021), a artista mineira alcançou o 1º lugar do ranking Viral 50 do Spotify, que lista as músicas mais compartilhadas pelos usuários. Em 2023, Marina assinou um contrato com a…
Sony Music Brasil
Criada em 1961, é uma das maiores gravadoras do Brasil – em 2022, concluiu a compra da Som Livre, outra gigante do ramo (e que pertencia à Globo), por R$ 1,4 bilhão. O artista mais longevo da casa é…
Roberto Carlos
Em 2019, estreou nos cinemas Minha Fama de Mau, biografia do músico Erasmo Carlos (interpretado por Chay Suede), parceiro de longa data de Roberto – que, por sua vez, foi vivido por…
Gabriel Leone
O ator carioca vai contracenar com Adam Driver e Penélope Cruz no filme Ferrari (2023), no papel do piloto de Fórmula 1 Alfonso de Portago. E, no ano que vem, vai interpretar outro piloto…
Ayrton Senna
A carreira do tricampeão mundial será contada em uma minissérie de seis episódios da Netflix. Entre 1988 e 1990, Senna namorou Xuxa Meneghel. Em 2024, ela se apresentará no Universo Spanta, festival de música no Rio – que terá também Marina Sena no lineup.