Startup canadense planeja lançar supermercados móveis

A pandemia de Covid-19 mudou nossa rotina – e obrigou locais onde existe aglomeração, como escritórios e lojas, a se adaptar. O caso dos supermercados não foi diferente. As orientações para que clientes mantenham 2 metros de distância entre si na fila do caixa e usem álcool em gel ao passar pela entrada são exemplos disso.

Pensando em facilitar as compras de casa, uma startup canadense chamada Grocery Neighbour (Mercearia Vizinha, em português) foi além. A ideia é lançar, ainda em julho deste ano, um mercado móvel – que nada mais é do que um caminhão gigante, que passaria pelas ruas levando os produtos. Você pode visualizar o funcionamento do tal caminhão-mercado na imagem abaixo.

Em entrevista à BBC, Frank Sinopoli, CEO da empresa, deu detalhes de como o comércio sobre rodas deve funcionar. O automóvel seguirá um percurso com horários pré-estabelecidos, assim como uma rota de ônibus. Os moradores da região serão avisados via aplicativo sobre o roteiro do caminhão. Dessa forma, poderão sair de casa no momento certo e realizar suas compras em segurança.

Sinopoli explica que a vendinha será como um túnel de 13 metros. As pessoas entrarão pela parte traseira do caminhão e sairão pela frente. Para garantir a segurança de todos, será permitida a entrada de cinco pessoas por vez. E é melhor chegar com a lista de compras em mão: cada cliente terá só cinco minutos para pegar todos os mantimentos que precisar.

Continua após a publicidade

A lista de produtos disponíveis nas prateleiras contará com queijos, carnes e itens secos, como grãos e pães. Mas nada de segurar tudo na mão: cada caminhão será equipado com cestas que deslizam sobre trilhos no chão do veículo. Ao chegar ao caixa, a cesta retorna por dentro do piso, para ser higienizada, e segue para outro cliente – um movimento parecido com o que os metrôs realizam entre as estações. Além disso, o projeto prevê um carrinho a frente e outro atrás, impedindo que os consumidores se aproximem dentro do corredor.

A startup planeja contar com 1.000 caminhões rodando pelas estradas do Canadá e Estados Unidos nos próximos dois anos. A primeira dezena de mercearias sobre rodas deve chegar em julho de 2020. Serão 3 na Região Metropolitana de Toronto, 5 nos subúrbios canadenses e outras duas em cidades dos Estados Unidos – ainda não definidas.

Nos EUA, o comércio sobre rodas já existe em alguns estados, como Califórnia e Oklahoma. Caminhões com mantimentos produzidos por agricultores de comunidades locais são enviados para suprir a demanda de regiões onde a produção é mais escassa.

O desafio, agora, é vencer a tendência crescente do uso de serviços de delivery e fazer com que as pessoas voltem a optar por sair de casa para fazer compras. Para aqueles que não abrem mão de escolher suas frutas e verduras, fazer isso sem colocar a saúde em risco – e sem sair da rua de casa – pode ser uma boa pedida.