Tinder vai permitir que você compartilhe informações sobre o seu encontro

Na última segunda (22), o Tinder anunciou um novo recurso chamado “Compartilhar Meu Date”. Com ele, os usuários poderão dividir com amigos e familiares informações sobre um futuro encontro marcado dentro do aplicativo.

A funcionalidade, que será lançada nos próximos meses, vai gerar uma página com a data e o local do encontro, além da foto e um link para o perfil do seu par. Será possível também adicionar notas com mais informações.

A partir daí, cria-se um link com essas informações, que você poderá compartilhar com quem quiser. É tudo editável, claro. Afinal, os planos podem mudar de última hora. O recurso funcionará para dates que vão acontecer dentro de um intervalo de 30 dias. Ou seja: se você planejou o seu encontro para o próximo trimestre, não vai rolar.

O Tinder não foi o primeiro a inventar um recurso desse tipo. Em 2020, o site Match.com lançou uma ferramenta que permite usuários avisar contatos de emergência que o encontro não está indo bem. As duas plataformas, vale dizer, pertencem ao mesmo conglomerado: o Match Group, que fatura US$ 3 bilhões por ano com apps de relacionamento.

De acordo com um comunicado para a imprensa, 51% dos solteiros com menos de 30 que estão no Tinder compartilham informações sobre os seus dates com amigos. Além disso, 19% de todos os usuários dão detalhes sobre o encontro para as suas mães.

Por essas, a ideia do novo recurso, segundo a empresa, seria a de facilitar esse tipo de conversa. Mas não é só isso. Fornecer dados sobre quem você vai se encontrar é também uma medida de segurança. Segundo uma reportagem do UOL, 96% dos sequestros que acontecem em São Paulo começam em apps de namoro, sobretudo o Tinder.

O chamado “golpe do amor” costuma funcionar assim: ele acontece majoritariamente com homens, que combinam encontros com um perfil fake (a foto pode ser de uma mulher integrante da quadrilha ou tirada da internet). Ao chegar no lugar combinado para o encontro, criminosos surpreendem as vítimas e limpam suas contas bancárias. Desde julho de 2023, o Tinder mantém um canal com o Ministério Público de São Paulo para fornecer dados que possam ajudar em investigações.

Ainda não há uma data para o lançamento oficial do “Compartilhar Meu Date”. E vale ressaltar que a ferramenta não estará disponível para todos os 75 milhões de usuários do app pelo mundo. Os países que receberão o recurso são: Brasil, EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Singapura, Índia, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Japão, Suíça, México, Holanda, Itália, Coreia, Vietnã e Tailândia.

