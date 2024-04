A crise da monogamia

Texto Rafael Battaglia Foto Eduardo Dulla Edição de imagens Rodrigo Bento

Em março de 2023, o Tinder lançou um pacote de atualizações para os seus mais de 75 milhões de usuários ao redor do mundo. A partir dali, tornou-se possível incluir qual tipo de relacionamento você está buscando no app: monogâmico ou não monogâmico.

Dá para ser um pouco mais específico. Você pode colocar que está atrás de um relacionamento aberto – no qual o casal tem certas liberdades extraconjugais, como beijar outras pessoas sem compromisso –, ou de uma relação poliamorosa, que possibilita envolver-se romanticamente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

O Tinder não foi o primeiro a fazer isso. A plataforma pegou carona no Hinge, outro aplicativo de namoro que adicionou essas opções no final de 2022. As duas marcas pertencem à mesma empresa, o Match Group, que fatura US$ 3 bilhões por ano com plataformas de paquera.

Junto às atualizações, o Tinder revelou os resultados de uma pesquisa com quatro mil usuários entre 18 e 25 anos. Apenas 52% eram monogâmicos, enquanto 41% estavam em busca (ou não descartavam a possibilidade) de relações não monogâmicas.

Essas novas opções em apps de namoro refletem uma dinâmica que tem se tornado cada vez mais trivial, especialmente entre os mais jovens. A pergunta “Você namora?”, não raro, vem com outra engatada: “mas é aberto ou fechado?”.

Em 2016, um estudo da empresa YouGov perguntou a 1,3 mil americanos qual é a forma de relacionamento ideal. O questionário tinha sete opções em gradiente: de “completamente monogâmico” (a resposta de 61% dos entrevistados) a “completamente não monogâmico” (7%). No total, 34% das pessoas escolheram algum nível de não monogamia.

Em 2023, a YouGov refez a pesquisa. O número de americanos que idealizam um relacionamento monogâmico caiu para 55%. Os que preferem algo completamente não monogâmico cresceu para 8%. E a taxa de indecisos saltou de 5% em 2016 para 11%. As pessoas podem não ter desistido da monogamia – mas estão ao menos pensando sobre outros arranjos.

Outro estudo (1) americano analisou duas amostras do censo do país e descobriu que um em cada cinco solteiros esteve, em algum momento da vida, em relacionamentos não monogâmicos. De forma consensual, claro. Não confunda com traição.

No Brasil, em um estudo (2) com 5,2 mil pessoas, 8% disseram estar em uma relação não monogâmica – e essa parcela se mostrou menos ciumenta do que o restante dos entrevistados. Somos o terceiro país que mais pesquisa sobre esse assunto na internet.

O aumento das discussões sobre não monogamia acontece em paralelo a outro fenômeno: nunca nos casamos tão pouco. 89% da população mundial vive em países onde a taxa de casórios está caindo. Nos EUA, por exemplo, a taxa diminuiu 60% desde os anos 1970.

No Brasil, o número de casamentos foi de 1,1 milhão em 2015 para 757 mil em 2020 – queda de 33%, segundo o IBGE. O número, diga-se, começou a cair antes da pandemia, ou seja: não é só culpa dela. Desde então, no pós-covid, os casórios até voltaram a subir (em 2022, foram 970 mil), mas não chegaram aos níveis da década anterior.

O número de divórcios, por outro lado, só cresce. Em 2022, foram 420 mil – 28% a mais do que em 2015. Por aqui, quase metade das separações se dá nos primeiros dez anos de matrimônio.

Há muitas explicações socioeconômicas para o que está acontecendo – falaremos mais sobre elas adiante. Mas, para entrar nessa conversa, é preciso antes entender quais são as raízes evolutivas da monogamia e quais forças moldaram a dinâmica dos casais ao longo da história. Uma história que começa há 2 bilhões de anos.

Gametinhas e gametões

Transar dá trabalho. Seja qual for a espécie, sair à procura de um parceiro gasta tempo e energia, além de ser potencialmente perigoso. A cauda do pavão chama a atenção da pavoa, mas também atrai predadores.

Não só: um animal bem adaptado ao seu habitat corre o risco de apostar no cavalo errado e combinar seus genes com os de alguém menos apto – e, assim, dar origem a uma prole com pouca chance de sobrevivência. Sem contar o perigo de contrair uma doença durante o rala-e-rola e transmiti-la para os bebês. Mau negócio.

Espécies assexuadas não têm essa dor de cabeça. No tipo de reprodução conhecido como partenogênese, a fêmea dá origem a clones de si mesma, sem que um gameta precise fecundar o outro. Assim, todos os seus descendentes terão o mesmo DNA e poderão engravidar, já que o processo elimina os machos da equação.

Ótimo – só que não. Apenas algumas dezenas de crustáceos, peixes, anfíbios e répteis se reproduzem dessa forma. Entre as plantas, só 0,1% das 300 mil angioespermas (que produzem flores) são assexuadas. Por quê?

Porque os benefícios do sexo compensam suas desvantagens. No curto prazo, a mistura de genes dificulta a infecção de parasitas: mesmo que bactérias, vírus e protozoários tenham a chave para entrar no sistema imunológico, a fechadura da geração seguinte será diferente. Os bebês agradecem.

Já no longo prazo, o nheco-nheco aumenta as chances de combinar genes vantajosos em um único indivíduo, que poderá passá-los adiante até se tornarem onipresentes. O inverso também acontece: um pobre coitado pode acabar com um combo de genes nocivos, que farão com que ele seja eliminado mais rápido – interrompendo a propagação desses alelos.

Transar, então, é uma boa. Mas ainda ficam algumas dúvidas. Por que, afinal, existem dois sexos? Não seria mais fácil se todos os seres fossem hermafroditas e resolvessem sua reprodução in the house? Por que só metade de nós consegue engravidar?

Acredita-se que, no início, as espécies sexuadas eram isogâmicas: produziam gametas do mesmo tamanho, que podiam se juntar com quaisquer outros gametas. Era um oba-oba.

Volta e meia, porém, surgiam gametas maiores, com mais nutrientes. Uma atração e tanto para os outros gametas – e quem mais tirava proveito disso eram as células menores, mais simples, que conseguiam se fundir rapidamente com o gametão.

Milhões de anos de evolução eliminaram o meio termo. Sobraram os extremos: de um lado, os indivíduos que investiam energia em cultivar poucos, porém suntuosos gametas. Do outro, aqueles que se tornaram especialistas em gerar um enxame de gametinhas. Eis a raiz da diferença entre fêmeas e machos, fundamental para entender o comportamento sexual de cada um e a maneira como eles lidam com a sua prole. É o que vamos ver agora.

Unidos venceremos

O objetivo de todo organismo é passar seus genes adiante. Claro que ninguém pensa ativamente sobre isso, mas nosso corpo oferece um sem-fim de estímulos (alô, orgasmo) para nos deixar um tiquinho mais próximos da reprodução.

Existem duas estratégias básicas para garantir herdeiros. A primeira é gastar energia produzindo o máximo de bebês no menor tempo possível. É o que fazem as ostras, por exemplo, capazes de lançar até 100 milhões de ovos por ano no mar. Nesse esquema, a prole é gigantesca e os pais não cuidam dela. Resultado: só alguns sortudos sobrevivem. Um sapo pode botar seis mil ovos de uma vez, mas apenas 2% dos girinos vivem para contar história.

Por outro lado, há quem prefira qualidade em vez de quantidade. São animais que têm poucos filhotes, mas que investem tempo e energia para cuidar deles. É o caso dos mamíferos, cujos bebês podem passar anos se alimentando do leite materno. Com o tempo, o filhote se desenvolve, fica mais independente e os pais podem pensar em ter um caçula.

Não existe uma única estratégia correta. Fatores externos (a disponibilidade de alimento, a época do ano em que a espécie se reproduz, os predadores) determinam qual dos modos de vida é o mais vantajoso. Aqui, vamos focar nos bichos que cuidam dos seus bonecos, pois eles vão nos ajudar a entender como a monogamia surgiu.

Imagine que você decidiu abrir o próprio restaurante. Limpou a poupança, combinou um empréstimo com o banco e, agora, está correndo atrás de funcionários, equipamentos e um endereço bacana. Seu sócio, por outro lado, investiu apenas alguns trocados – e vai passar longe da cozinha.

Gerar um filhote funciona mais ou menos desse jeito. Os sócios têm metade do negócio (no caso, 50% dos genes são da mãe e os outros 50%, do pai). Só que o investimento inicial das fêmeas é muito maior. Elas gastam recursos com óvulos grandes e raros. E vão gastar ainda mais para formar o bebê (e, no caso dos mamíferos, para amamentá-lo).

São elas, portanto, quem mais têm a perder caso abandonem a prole ou escolham um parceiro ruim. É por isso que, na maioria das espécies, os filhotes ficam sob a tutela das fêmeas. Elas arregaçam as mangas para fazer com que o investimento no qual depositaram todas as suas fichas deslanche. Não é justo, nem bonito. Mas, na natureza, é uma regra com poucas exceções.

O cuidado materno costuma dar conta do recado. Enquanto os bebês crescem numa boa, os machos vão gastar energia por aí atrás de outras parceiras (pois é). Mas nem sempre é assim. Às vezes, a falta de comida, o ambiente inóspito e a presença de predadores são problemas tão grandes que a vida de mãe solteira torna-se impossível. Para os machos também é ruim, porque dificulta a tarefa de encontrar alguém disposto a transar.

Por essas, alguns animais tiveram mais sorte juntando as escovas. “A monogamia é uma estratégia para tempos difíceis”, diz o biólogo Marco Antonio Corrêa Varella, especialista em psicologia evolucionista dos relacionamentos amorosos pela USP. O maior exemplo são as aves: 90% das espécies têm algum nível de relação monogâmica. E é fácil entender por quê.

Aves vivem dispersas. Podem voar para qualquer canto. Mas essa autonomia tem um preço. Por irem atrás de recursos em um território tão abrangente, elas se tornam alvo de mais predadores – inclusive, de aves maiores. Quando um pássaro macho encontra uma fêmea, eles não pensam muito antes de montarem o seu ninho de amor. Juntos, terão mais chances de sobreviver e criar os filhotes.

Quando o vínculo sexual entre os animais é exclusivo, diz-se que a espécie pratica monogamia genética. Fidelidade total. Mas isso é raro: mesmo entre os passarinhos, só 14% agem assim.

A forma mais comum de monogamia é a chamada monogamia social, em que os animais unem forças, mas sem exclusividade sexual. Essa parceria pode durar a vida toda ou, o que é mais comum, acontecer em série: o casal se junta por ao menos uma estação reprodutiva e, depois, parte para outra.

Algo entre 3% e 5% dos mamíferos são monogâmicos. O restante se organiza em populações poligínicas: um tipo de poligamia onde só um macho copula com várias fêmeas, enquanto outros machos ficam na saudade.

Dentre os primatas, 30% são monogâmicos. É o caso dos gibões, que possuem até música de casal: eles gritam em uníssono quando vão transar, tomar banho ou passear na floresta (para não se perderem um do outro). Gorilas, por sua vez, são poligínicos. Já chimpanzés e bonobos são promíscuos: transam o tempo todo, seja com quem for.

Observar a anatomia desses animais ajuda a entender seus comportamentos sexuais. Gorilas machos são duas vezes maiores do que as fêmeas – um indício de que a seleção natural favoreceu quem conseguia afugentar competidores, dominar uma legião de esposas e, assim, garantir parceiras fixas. Eles formam haréns.

No caso dos chimpanzés e bonobos, a diferença no tamanho de machos e fêmeas não é assim tão grande. Mas eles têm algo que os gorilas não tem: testículos homéricos. São os maiores entre os primatas: pesam 149 g e 168 g, respectivamente.

Acontece que, nas populações desses macacos, a fêmea faz sexo com vários machos em sequência. Dessa forma, ganha quem produzir o maior número de espermatozoides para tentar fecundá-las. O gorila, que nunca precisou se preocupar com esse tipo de competição, evoluiu com testículos bem pequenos: só 23 g.

O testículo humano fica no meio do caminho: pesa uns 34 g. Não éramos tão promíscuos quanto os chimpanzés, mas também não fazíamos como os gorilas. Afinal, como nossos antepassados se relacionavam?

Vilma, cheguei

O Australopithecus, gênero de hominídeo que viveu entre 4,5 milhões e 2 milhões de anos atrás, tinha um alto grau de dimorfismo – ou seja, os machos eram bem maiores que as fêmeas. Isso indica que eles provavelmente se organizavam como os gorilas: alfas no comando de seu harém particular.

No gênero Homo, que surgiu há 2,5 milhões de anos, essa diferença de porte entre os sexos diminuiu. E é justamente aí que podemos ter começado a formar casais. Em espécies monogâmicas, machos e fêmeas tendem a ser mais parecidos.

A evolução humana aconteceu em paralelo a uma importante mudança na paisagem africana. As savanas cresceram, enquanto a cobertura florestal diminuiu. Nossos ancestrais (como o Homo erectus, primeira espécie 100% bípede) saíram de baixo das árvores e desbravaram um ambiente mais aberto, onde comida e abrigo estavam espalhados – e os predadores conseguiam vê-los a quilômetros de distância.

O que fazem mamíferos que precisam cuidar dos seus filhotes num lugar como esse? Arranjam um contatinho. Os humanos primitivos que conseguiam formar laços com seus parceiros sexuais tinham mais chance de sobreviver na savana.

Mas o que isso tem a ver com a paixão, o amor e o ciúme que sentimos pelo cônjuge? Ao que parece, tudo começou com os bebês.

Na hora do parto, a mulher libera doses cavalares de ocitocina, que estimula as contrações para dilatar o colo do útero. Ele também diminui os níveis de cortisol (o hormônio do estresse) e baixa nossa guarda para interações sociais, permitindo relações de afeto. Esse hormônio é o principal responsável pelo amor quase instantâneo que a mãe sente pelo filho.

E o pai? Quando o bebê nasce, os níveis de testosterona caem. Ele se torna menos agressivo e tende a prestar mais atenção na prole. Os humanos são uma das poucas espécies em que o macho tem inclinações biológicas inatas para cuidar dos filhotes, ainda que esse instinto nem sempre dê as caras em uma sociedade machista como a nossa.

Em algum momento da nossa evolução, esse sistema de amor parental pode ter dado origem ao amor romântico. Você e seu namorado não usam vozinha de bebê um com o outro à toa: a ocitocina também é liberada durante o orgasmo e quando beijamos na boca. “Talvez eu sinta algo a mais por essa pessoa”, é o que esse hormônio te faz pensar.

A dopamina é outra peça-chave nesse processo. A molécula ativa o circuito do desejo, um sistema do cérebro que evoluiu para nos deixar motivados ao menor sinal de algo que possa garantir a nossa sobrevivência e reprodução. Com os nossos ancestrais, os níveis de dopamina subiam toda vez que eles encontravam uma caverna (“oba, uma casa!”), um lago com peixes (“oba, sushi!”) e, claro, um parceiro em potencial.

A dopamina ajuda a explicar por que todo começo de namoro é uma grande euforia. Mas o cérebro não consegue ficar pilhado por muito tempo. Uma vez que a novidade se torna rotina, os níveis de dopamina baixam. Quando isso acontece, a paixão pode dar o próximo passo, no qual a ocitocina (mais ativa em mulheres) e outra molécula, a vasopressina (mais ativa em homens), cuidam para que o casal tenha mais companheirismo e chegue até as bodas de ouro.

Só que essa não é uma tarefa fácil – é duro lutar contra os impulsos da dopamina. O caminho mais comum que os nossos antepassados encontraram provavelmente foi o da monogamia em série: o casal se conecta por um tempo, divide tarefas para cuidar do bebê e depois se separa.

Analisar a evolução humana ajuda a entender por que casais se apaixonam, por que se separam e por que os ciúmes existem. E lembre-se: as conclusões da psicologia evolucionista são apenas parte da resposta. “A genética não é fixa. Não é destino nem nos escraviza”, diz Varella. Como veremos adiante, o que baliza o comportamento não é apenas o nosso DNA – mas também o ambiente no qual estamos inseridos.

A era dos haréns

A monogamia não extinguiu a poliginia no ser humano. Em alguns grupamentos, homens mais poderosos podiam ter de duas a dez mulheres. Mas era raro. Nômades, muitas vezes, não conseguem acumular recursos. Quando não há mais o que caçar ou coletar, é preciso juntar as tralhas e mudar de CEP. É duro sustentar muitas famílias nesse arranjo (ainda que muitas sociedades caçadoras-coletoras, na verdade, alcançassem graus complexos de organização e não fossem propriamente nômades).

As coisas mudaram 12 mil anos atrás, quando a explosão da agricultura e a criação de animais viraram de vez o modo de vida dos humanos no Oriente Médio. A partir daí, alguns homens conseguiram monopolizar o excedente da produção agrícola – e usá-lo como moeda de troca para angariar soldados e aliados.

Quem acumulou riqueza pôde também cuidar de um número maior de esposas – e, consequentemente, deixar mais herdeiros. Comida e abrigo, afinal, não eram problemas. É nesse momento que surgem haréns com dezenas (até centenas) de mulheres, além da possibilidade de manter múltiplos casamentos. “Homens poderosos permitiram a poliginia em até 80% das culturas humanas”, escreve o neurocientista Steven Pinker, da Universidade de Harvard, no livro Como a mente funciona.

Esse era um costume da elite, claro. A maioria dos relacionamentos ainda era monogâmica. Mas a concentração de esposas gerava um problema

que afetava toda a sociedade: muitos homens ficavam sozinhos. O resultado disso, quase sempre, foi a violência – a escassez de mulheres foi o motor de inúmeros homicídios e guerras tribais.

Foi para evitar a barbárie que surgiram leis que determinam que homens podem ter apenas uma esposa. Desse jeito, ficava mais fácil manter a ordem. “Líderes proibiram a poligamia quando precisaram que seus súditos combatessem um inimigo em vez de lutarem entre si”, diz Pinker. Babilônios, egípcios, gregos, romanos… Cada civilização criou as suas próprias regras monogâmicas.

Mas a poligamia não deixou de existir. Até hoje, 2% da população mundial vive em casamentos do tipo (3). 58 países permitem a prática, mais comum na África Subsaariana (11% das pessoas são poligâmicas), um lugar com democracias frágeis e alta desigualdade econômica. A religião também influencia. Em alguns países, apenas muçulmanos têm direito à poligamia – uma passagem do Alcorão diz que homens podem ter até quatro esposas.

Algumas sociedades poligâmicas permitem ainda a poliandria: uma esposa e mais de um marido. Mas esse é (e sempre foi) um arranjo extremamente raro. Na longa história dos relacionamentos, as mulheres foram deixadas de lado na conversa. Algo que, felizmente, está mudando.

Eu escolhi esperar

Essa história você conhece. No último século, as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho e na política. Dentro de casa, a tecnologia encurtou o tempo gasto com as tarefas domésticas que recaem sobre elas. E avanços na saúde pública e nos cuidados pré-natais melhoraram o bem-estar dos bebês: a taxa de mortalidade infantil mundial, que no passado chegou a 48%, hoje é de apenas 4,3%.

Não só: a invenção dos anticoncepcionais nos anos 1960 deu às mulheres mais poder de barganha na hora H. “O sexo se desassocia da maternidade”, diz a professora da FGV Lorena Hakak, presidente da Sociedade de Economia da Família e do Gênero (GeFam). Com as pílulas, dá para escolher melhor quando (e com quem) ter filhos.

Sem bebês, sobra mais tempo para estudar. Mais que os homens, diga-se. No Brasil, 21,3% da população feminina com 25 anos ou mais tem ensino superior completo. Entre a população masculina, a fatia é menor: 16,8%. Nos 38 países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que reúne algumas das nações mais desenvolvidas do mundo, a tendência é a mesma.

O que acontece quando a mulher consegue cuidar da prole e caçar o próprio jantar? “Nos países em que as mulheres têm mais chance de estudar, ter sua carreira e juntar os próprios recursos, há mais sexo casual – e a taxa de divórcio é maior”, aponta Varella. E a grana nem precisa ser exorbitante para que isso aconteça. O Bolsa Família, que vai prioritariamente para as mulheres, ajudou a impulsionar o número de separações na região Nordeste.

Estamos longe do ideal, claro. No Brasil, as mulheres ainda ganham, em média, 19,6% a menos que os homens – e trabalham, em média, 9,6 horas a mais por semana em afazeres domésticos do que eles. Mas, em termos de gênero, esse ainda é o momento mais igualitário que a humanidade já teve. Especialmente nos países desenvolvidos, as mulheres têm mais autonomia para casar tarde, cuidar dos filhos sem um marido e abandonar um casamento ruim. E, num cenário em que o modelo padrão dos relacionamentos é posto à prova, abre-se espaço também para discutir novos arranjos.

Toda forma de amor

As discussões mais maduras sobre a não monogamia começaram há 40 anos. Em 1984, a americana Ryam Nearing, que vivia com dois companheiros, fundou uma ONG para promover debates sobre poliamor. Em 1994, ela conheceu a psicóloga Deborah Anapol e, juntas, lançaram uma revista, a Loving More (“Amando Mais”). A ideia era se desvencilhar da aura hippie que pairava sobre o tema e torná-lo acessível para todas as camadas da sociedade, incluindo as mais conservadoras.

Na virada do milênio, a internet ampliou o debate. Mas a conversa ainda rolava em uma bolha. No Brasil, Antonio Cerdeira Pilão, antropólogo da USP e coordenador de um grupo de pesquisa sobre não monogamia, mapeou as primeiras comunidades sobre poliamor na falecida rede social Orkut. Eram, em sua maioria, formados por jovens adultos de classe média com curso superior. “Era um grupo muito alheio ao perfil médio da população brasileira”, diz o pesquisador. E ainda é. Mas o assunto, lentamente, está saindo desses círculos e alcançando fatias mais amplas da sociedade.

Em 2012, um marco importante: o Brasil registrou a primeira união estável entre três pessoas. Duas mulheres e um homem do Rio de Janeiro pegaram 950 km de estrada para oficializar a relação em um cartório de Tupã, interior de São Paulo. “Foi tudo organizado pela galera do Orkut, que entrou em contato com uma tabeliã da cidade e viu que havia a possibilidade de uma escritura”, conta Pilão.

Foi um caso isolado (o Conselho Nacional de Justiça invalidaria a união anos mais tarde), mas que virou assunto em todos os jornais – e ajudou o tema a ganhar o mainstream. Talvez você se lembre que, no final de 2012, a novela Avenida Brasil terminou com o personagem Cadinho se casando com seus três amores. Com festa tripla e tudo.

A conversa sobre não monogamia deve continuar ganhando cada vez mais amplitude – especialmente em países mais ricos e democráticos, onde discussões sobre liberdade sexual e igualdade de gênero estão mais adiantadas. Mas, se dividir o parceiro não for a sua praia, tudo bem. Sempre haverá pessoas mais e menos ciumentas, mais e menos inclinadas a um relacionamento a dois. O que importa, no final, é encontrar um amor (e uma dinâmica) que faça sentido para você. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na monogamia – ou fora dela.

