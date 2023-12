3 notícias sobre: a vanguarda dos chips

Sistema analógico promete mais poder

A Universidade de Tsinghua, na China, inventou um chip (1) totalmente diferente. Ele trabalha com feixes de luz em vez de elétrons, e não usa a lógica binária, de dois estados (0 e 1): varia a intensidade da luz para representar e calcular dados. Foi criado para analisar imagens e, segundo seus inventores, é 3,7 vezes mais rápido nisso do que um Nvidia A100, o mais veloz do mercado hoje.

Modelo é inspirado na organização do cérebro

Em 2014 a IBM criou o TrueNorth, o primeiro processador “neuromórfico”: cujos circuitos tentam reproduzir a organização dos neurônios no cérebro humano. Agora a empresa apresentou seu sucessor, o NorthPole – que promete ser 20 vezes mais rápido em tarefas de IA, consumindo 25 vezes menos energia (2), que os chips convencionais. Ele é experimental, e ainda não está à venda.

Empresa prepara salto para 1,4 nanômetro

A Samsung anunciou que, em 2027, começará a fabricar CPUs com precisão de 1,4 nm (eles comportariam mais circuitos, e por isso seriam bem mais potentes e econômicos que os atuais chips de 3 nm). Se conseguir cumprir a data, a Samsung passará na frente da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a atual líder global, que produz as CPUs da Apple e de outras empresas.

