A bicicleta que reproduz a textura do solo
Tacx Neo Plus, da marca Garmin, vem com mais de 250 percursos interativos - e uma tecnologia que simula a textura do chão de cada um
Terra, lama, pedras e concreto. Essas são algumas das superfícies simuladas pela bicicleta ergométrica Garmin Tacx NEO Plus, a primeira que reproduz a textura e as vibrações do solo.
Essa função, que se chama Road Feel, funciona em conjunto com os programas de treinamento da bike: ela oferece mais de 250 percursos interativos em vídeo, que você vê em uma tela embutida na própria bicicleta.
Ela pesa 50 kg e custa US$ 4 mil –mais uma assinatura mensal de US$ 10.