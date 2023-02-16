A bicicleta que reproduz a textura do solo

Terra, lama, pedras e concreto. Essas são algumas das superfícies simuladas pela bicicleta ergométrica Garmin Tacx NEO Plus, a primeira que reproduz a textura e as vibrações do solo.

Essa função, que se chama Road Feel, funciona em conjunto com os programas de treinamento da bike: ela oferece mais de 250 percursos interativos em vídeo, que você vê em uma tela embutida na própria bicicleta.

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Ela pesa 50 kg e custa US$ 4 mil –mais uma assinatura mensal de US$ 10.