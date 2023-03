A Semana do Consumidor da Amazon começa no próximo domingo (12) e vai até o dia 18, no sábado seguinte. Ela engloba o “dia do consumidor” (15), uma data criada em 1962 pelo ex-presidente dos Estados Unidos John Kennedy para destacar a importância dos direitos básicos do comprador, como informação e proteção na hora da compra.

A Amazon celebra essa data todos os anos com promoções em diversos setores da loja. Separamos algumas dicas de acessórios para smartphones e smartwatches que estarão com preços reduzidos.

Você pode aproveitar a versatilidade do MagSafe, uma das principais funções dos iPhones desde a 12ª geração dos aparelhos. Trata-se de um imã incluso na traseira do smartphone que carrega o celular por aproximação, sem a necessidade de um cabo.

Este ímã também é útil para utilizar outros acessórios acoplados à traseira dos iPhones, como uma capinha com acesso ao MagSafe, uma carteira que fica grudada no aparelho ou até mesmo um carregador portátil e sem fio.

Alguns destes acessórios e outros produtos estarão em promoção. Também destacamos toda a série 7 do Apple Watch e um controle para smartphones. Confira a seleção: