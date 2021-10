Blue Origin pretende construir nova estação espacial

Nesta segunda-feira (25), a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, anunciou seus planos de construir uma nova estação espacial: a Orbital Reef. Outras instituições privadas, como a Sierra Space e a Boeing, também estão envolvidas no projeto, que deve ser entregue até 2030. O fim da década marcará também a possível aposentadoria da Estação Espacial Internacional (ISS), que no auge de seus vinte e poucos anos já vem apresentando problemas técnicos.

É possível que a Nasa entre com dinheiro em algum momento, mas os empresários envolvidos não querem se prender à possibilidade. Por enquanto, todo o financiamento virá da iniciativa privada, com cada uma das empresas sendo responsável por um segmento: a Blue Origin, por exemplo, fornecerá seu foguete New Glenn para levar os primeiros equipamentos da estação ao espaço. Enquanto isso, a Sierra Space cuidará das habitações e também do transporte de astronautas. A última função também deve ser executada pela Boeing.

Também estão envolvidas as empresas Redwire Space, Genesis Engineering Solutions e a Universidade Estadual do Arizona. Enquanto as duas primeiras cuidam do envio de material e excursões turísticas, a instituição de ensino estará envolvida na parte de consultoria de pesquisa.

Há um interesse econômico por trás: as empresas pretendem lucrar, principalmente, com o turismo espacial. Elas também poderiam alugar sua estação para governos e instituições interessados em fazer pesquisas científicas no espaço. A ISS tem capacidade para abrigar até 7 astronautas por vez (considerando quartos individuais), embora já tenha recebido até 13 pessoas em uma mesma época. A Orbital Reef poderá alojar confortavelmente até dez astronautas.

A ideia de construir uma nova estação espacial não é inédita. Na última quinta-feira (21), as empresas Nanoracks, Voyager Space e Lockheed Martin também anunciaram planos de lançar um laboratório orbital privado denominado Starlab. Além delas, há ainda a Estação Espacial Tiangong, da China, que teve seu primeiro módulo lançado em abril deste ano e deve ser finalizada até 2022.

Jeff Bezos disse que irá gastar US$ 1 bilhão por ano de sua fortuna na Blue Origin. Até o momento, a empresa lançou clientes em voos turísticos curtos, mas ainda não concretizou seu principal plano: fechar contratos com a Nasa para construir um módulo lunar.