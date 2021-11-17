Cientistas criam tinta mais branca do mundo

Ela foi desenvolvida pela Universidade Purdue, nos EUA, e contém alta concentração de sulfato de bário (BaSO 4 ), hoje usado em cosméticos e papel fotográfico.

A diferença é que, na tinta, ele é distribuído de forma irregular: há “cristais” de BaSO 4 maiores e menores. Isso dispersa melhor as frequências de onda emitidas pelo Sol – e faz com que a tinta reflita 98,1% da luz (contra 80% das comuns).

A ideia é usá-la para pintar telhados e refletir o calor: segundo os inventores, cobrir um telhado de 90 m2 com a tinta gera uma economia de 10 kilowatts no uso de ar-condicionado da casa.