Conheça “The Line”, a futura cidade saudita em forma de edifício de 170 km

O governo da Arábia Saudita revelou, em 2021, planos para construir uma cidade do zero. Localizada no noroeste do país, o projeto da futura megalópole de Neom, com porte para ser um pequeno país, inclui aeroportos, uma cidade industrial, 6.500 hectares de plantações e o primeiro grande parque de esqui da Península Arábica.

Mas a estrutura mais grandiosa do projeto é, sem dúvida, “The Line” (A Linha, em inglês). A ideia é que seja uma longa e estreita cidade, composta por dois gigantescos arranha-céus paralelos, com 200 metros de largura, 500 metros de altura e 170 quilômetros de comprimento. Ela será mais de 100 metros mais alta que o Empire State e cruzará o território de Neom, próxima ao Mar Vermelho.

O objetivo por trás de The Line é reduzir ao máximo o espaço ocupado por uma cidade. A página oficial dela no Twitter a compara à capital da Coreia do Sul, Seul. Enquanto os quase 10 milhões de habitantes da cidade sul coreana ocupam mais de 600 km², a estimativa para The Line é que 9 milhões de pessoas caibam nos 34 km² do megaedifício.

Se finalizada de acordo com os projetos, ela vai possibilitar que os moradores tenham acesso a todas as suas necessidades básicas com apenas caminhadas curtas: em cinco minutos você chegaria a mercados, áreas de lazer ou estruturas de saúde. Eles prometem que viajar de uma ponta a outra da cidade levaria apenas 20 minutos em trens de alta velocidade, que não emitiriam carbono. Nem haveria carros no lugar.

A cidade também teria energia e água de forma 100% renovável. A água, aliás, viria da dessalinização do Mar Vermelho. Eles afirmam que o “ambiente será cuidadosamente criado para permitir um equilíbrio entre luz solar, sombra, e ventilação natural” a fim de manter um clima agradável durante todo o ano. Eles também planejam tornar áreas verdes uma parte essencial do lugar para, além de melhorar o ar da região, proporcionar mais conforto para quem mora ou passeia por The Line.



“Neom será um lugar para todas as pessoas de todo o mundo deixarem sua marca de maneiras criativas e inovadoras. Neom continua sendo um de nossos projetos mais importantes, e nosso compromisso de entregar The Line em nome da nação permanece resoluto”, atesta o príncipe saudita Mohammed bin Salman.

Prazos da construção ou detalhes mais específicos do projeto ainda não foram divulgados; contudo, é estimado que a primeira parte de The Line seja concluída em 2030, e os primeiros residentes já possam se mudar para lá.

