Conheça “The Line”, a futura cidade saudita em forma de edifício de 170 km

O governo da Arábia Saudita quer construir uma megalópole do zero. O projeto da futura Neom, com porte para ser um pequeno país, inclui aeroportos, uma cidade industrial, 6.500 hectares de plantações e o primeiro grande parque de esqui da Península Arábica.

Mas a estrutura mais grandiosa do projeto é, sem dúvida, “The Line” (A Linha, em inglês). A ideia é que seja uma longa e estreita cidade, composta por dois gigantescos arranha-céus paralelos, com 200 metros de largura, 500 metros de altura e 170 quilômetros de comprimento. Ela será 100 metros mais alta que o Empire State e cruzará o território de Neom, próximo ao Mar Vermelho, no noroeste do país:

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O objetivo por trás de The Line é reduzir ao máximo o espaço ocupado por uma cidade. A página oficial dela no Twitter a compara à capital da Coreia do Sul, Seul. Enquanto os quase 10 milhões de habitantes da cidade sul coreana ocupam mais de 600 km², a estimativa para The Line é que 9 milhões de pessoas caibam nos 34 km² do megaedifício.

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Se finalizada de acordo com os projetos, que começaram em 2021, ela vai possibilitar que os moradores tenham acesso a todas as suas necessidades básicas com apenas caminhadas curtas: em cinco minutos você chegaria a mercados, áreas de lazer ou estruturas de saúde. Eles prometem que viajar de uma ponta a outra da cidade levaria apenas 20 minutos em trens de alta velocidade, que não emitiriam carbono. Nem haveria carros no lugar.

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A cidade também teria energia e água de forma 100% renovável. A água, aliás, viria da dessalinização do Mar Vermelho. Eles afirmam que o “ambiente será cuidadosamente criado para permitir um equilíbrio entre luz solar, sombra, e ventilação natural” a fim de manter um clima agradável durante todo o ano. Eles também planejam tornar áreas verdes uma parte essencial do lugar para, além de melhorar o ar da região, proporcionar mais conforto para quem mora ou passeia por The Line.

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“Neom será um lugar para todas as pessoas de todo o mundo deixarem sua marca de maneiras criativas e inovadoras. Neom continua sendo um de nossos projetos mais importantes, e nosso compromisso de entregar The Line em nome da nação permanece resoluto”, atesta o príncipe saudita Mohammed bin Salman.

Prazos da construção ou detalhes mais específicos do projeto ainda não foram divulgados; mas estimam que a primeira parte de The Line seja concluída em 2030.

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