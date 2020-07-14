Dispositivo pode bloquear sons da rua – mesmo com as janelas abertas
O aparelho funciona como os melhores fones de ouvidos, que barram os ruídos por meio da neutralização das ondas sonoras.
Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, desenvolveram um dispositivo capaz de bloquear parte do som externo – sem que, para isso, seja necessário manter as janelas fechadas.
O sistema funciona de forma similar aos fones de ouvidos mais modernos, que cancelam ruídos. Na janela, é implantado um conjunto de caixinhas de som com microfones que detectam ondas sonoras repetidas vindas da rua, como o barulho de vários carros em uma avenida engarrafada.
Esses sons ficam registrados no dispositivo. A partir daí, ele começa o trabalho de decifrar a frequência ideal para bloqueá-lo. Funciona assim: por meio de um algoritmo, o aparelho verifica se a onda é negativa ou positiva. Depois, ele gera uma frequência oposta e a emite através dos seus alto-falantes embutidos. Ao se encontrarem, elas se neutralizam, caracterizando um fenômeno físico chamado “interferência destrutiva”.
Pense nas ondas sonoras como aquelas cordas de CrossFit. No treino, você segura a corda em uma ponta e a balança para cima, enquanto o treinador, que está do outro lado, faz o movimento para jogar a corda para baixo. As ondas formadas, ao se encontrarem no meio do objeto, irão se neutralizar, sobrando apenas uma corda esticada no chão. Veja neste link como funciona o fenômeno de interferência das ondas.
A premissa é boa, mas infelizmente há alguns problemas que impedem que o mecanismo seja perfeito. Ele se mostrou útil anulando frequências entre 300 e 1000 Hertz (Hz), valor que caracteriza sons constantes de trânsito e aviões. Por outro lado, não foi capaz de captar ruídos esporádicos, com frequências inferiores a 300 Hz, como os emitidos por motos, caminhões, buzinas ou até mesmo vozes. Além disso, o aparelho só diminui o som em dez decibéis – o mesmo efeito de fechar uma janela.
Importante ressaltar que, até o momento, o estudo só foi realizado em ambientes controlados, sem testes no mundo real. Para a pesquisa, foram implantadas na janela 24 protótipos de caixas de som com cerca de cinco centímetros de diâmetro cada, que ficavam expostas a uma grande caixa de som reproduzindo sons da cidade.
Para cancelar ruídos em frequências mais baixas, seriam necessários alto-falantes maiores do que os utilizados na pesquisa, mas isso gera controvérsias. Os auto-falantes maiores iriam bloquear parte da vista da janela, além de barrar a entrada do vento, indo contra o plano inicial de manter um ambiente silencioso e fresco. Além disso, a estética pode não ficar tão agradável. De toda forma, o aparelho não deixa de ser um passo inicial para a solução dos problemas de quem vive em áreas movimentadas.