EUA soltaram criptomoeda com armadilha

O FBI criou e distribuiu uma criptomoeda, batizada de NexFundAI, como parte de uma investigação sigilosa – que resultou na prisão de oito pessoas no Texas, em Portugal e no Reino Unido, além do indiciamento de outras dez.

A NexFundAI parecia só mais uma cripto, sem nada que revelasse sua autoria. Depois de liberá-la para negociação na internet, os investigadores procuraram quatro serviços de wash trading: empresas que compram e vendem criptomoedas de forma fraudulenta, simulando as operações, para criar a impressão de que elas estão sendo muito negociadas – e, com isso, elevar artificialmente suas cotações online.

Os policiais contrataram o serviço para “bombar” a NexFundAI – e, assim que ele foi executado, comprovando a fraude, prenderam todo mundo. Segundo as autoridades, cerca de 60 criptomoedas estavam sendo infladas artificialmente pela manipulação.

