Filtro promete erradicar a poeira em casa
Aparelho usa eletricidade para atrair as partículas em suspensão no ar - e capturá-las antes que elas se depositem sobre as superfícies.
Essa é a promessa do filtro de ar Blueair DustMagnet, que captura 99% do pó antes que ele se deposite sobre as superfícies.
Dentro do aparelho, que é silencioso e mede 50 cm de altura, há placas eletricamente carregadas – que atraem as partículas suspensas no ar.
Ele custa US$ 320 e cobre cômodos de até 20 m2 (também há modelos mais potentes, para até 33 m²).