Peru defumado, bolo de frutas, molho de cranberry, cookies, 40 ratos de laboratório, 36 mil minhocas e duas toneladas de equipamento. Era esse o conteúdo do módulo de carga Dragon, que chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) à bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX no último dia 8 – levando a ceia de Natal e outros itens do dia a dia de cientista na órbita da Terra.

De acordo com a revista Time, a missão atrasou um dia para que a comida dos ratinhos fosse substituída – infelizmente, o lote original estava mofado. Quanto às minhocas, elas são úteis para estudar como a musculatura humana reage a longas permanências no espaço.

O lançamento ocorreu no Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Flórida. Os foguetes da SpaceX são famosos por pousarem quando retornam das missões – depois, são reaproveitados para novos lançamentos, uma tecnologia que só a empresa de Elon Musk domina. Pena que o truque, desta vez, não deu certo: na volta, o Falcon 9 errou o local de aterrissagem e caiu no Atlântico. Ninguém se feriu.

Não importa: a ida foi um sucesso. O geofísico alemão Alexander Gerst, atual comandante da ISS, operou o braço robótico com garra usado para pescar e acoplar o módulo Dragon à estrutura principal. Ele só precisou de três tentativas. Considerando que tudo ocorreu a 340 quilômetros de altitude, rápido o suficiente dar uma volta na Terra a cada 90 minutos, até que não houve grandes percalços. O conteúdo da cápsula, até onde se sabe, chegou intacto.

O site Futurism garante que os cookies foram despachados com glacê, mas que os astronautas serão responsáveis por adicioná-lo na guloseima. Decorar um biscoito em baixa gravidade está na lista de coisas que deveriam ser transmitidas ao vivo no Especial de Natal da Globo.

Três astronautas recém-saídos da Terra desembarcaram na ISS dois dias antes da chegada do rango. Vão ficar mal acostumados com o cardápio. Eles se somaram a outro trio, que já estava lá há seis meses. No momento, a tripulação consiste em dois americanos, dois russos, um canadense e o já mencionado alemão. Os três veteranos deverão voltar em 20 de dezembro, e estarão na Terra a tempo de comer a ceia em casa. Bem, por que comer peru uma vez se você pode comer duas, certo?