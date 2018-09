Quem é o primeiro turista que irá à Lua pela SpaceX

View this post on Instagram

I am happy to announce that I just won this masterpiece. When I first encountered this painting, I was struck with so much excitement and gratitude for my love of art. I want to share that experience with as many people as possible. バスキア落札しました。アートを好きになってよかった。このペインティングをはじめて見た時、心からそう思いました。みなさんにも見てもらえる機会を作れたらいいなと思っています。 #jeanmichelbasquiat #basquiat #バスキア #ありがとう @sothebys