O Google Meet, plataforma de videoconferências online do Google, passará a limitar a duração de suas reuniões gratuitas em até uma hora a partir da próxima quarta-feira (30). Até então, o limite era de 24 horas por reunião. Usuários do G Suite, um pacote de serviços do Google que inclui diversos benefícios, não enfrentarão a nova restrição.

O anúncio não é nenhuma surpresa: na verdade, a data estava definida há meses, quando o Google decidiu liberar o Meet para todos os usuários com poucas restrições devido à pandemia de Covid-19, que obrigou o mundo a fazer isolamento social e aumentou a demanda por plataformas de reuniões online. Naquele mesmo anúncio, a data de 30 de setembro já estava marcada para ser o fim dos luxos.

O limite de pessoas por reunião continuará em 100 indivíduos, e o recurso de compartilhamento de tela também permanecerá, assim como a possibilidade de se acessar à chamada via navegador ou app. Você pode conferir as diferenças de recursos entre os pacotes gratuito e pagos nesse link.

Com a pandemia e a oferta dos serviços de forma gratuita, o Meet chegou a ter 100 milhões de usuários ativos por dia em abril. É um número impressionante, mas ainda distante do seu principal concorrente quando se trata de videochamadas: o Zoom, que foi de 10 milhões de usuários diários em dezembro de 2019 para 300 milhões em abril de 2020.

Apesar de disputar a liderança com o Meet, o Zoom não pode ser considerado a melhor alternativa gratuita. Da mesma forma que o Meet, ele limita a duração das chamadas em sua versão grátis – para apenas 40 minutos. Por isso, se você está procurando alguma alternativa para utilizar depois do dia 30 de setembro, aqui vão algumas dicas:

Hangouts

O Hangouts também é do Google, e funciona como uma versão anterior do Meet, lançada em 2013. Diferentemente do seu sucessor, porém, ele não tem limite de tempo para chamadas em sua versão gratuita. O problema é que possui um outro limite, o de total de participantes: são apenas 10 pessoas por chamada no pacote tradicional. É uma boa aposta para reuniões longas, porém mais intimistas.

Skype

Por muito tempo o aplicativo dominou a área de videoconferências, mas nos anos recentes perdeu espaço principalmente para o Google. O Skype, no entanto, não sumiu, e permanece uma boa alternativa: a plataforma aceita até 50 pessoas em uma chamada e possui um limite de até 4 horas por sessão e 10 horas diárias. Se a conversa passar disso, o vídeo é automaticamente desligado, mas a reunião pode continuar apenas no formato de áudio. Também é possível compartilhar tela, enviar arquivos e escrever no chat.

Discord

Inicialmente projetado como uma plataforma de voz para a comunidade gamer, o Discord começou a atrair empresas e outros grupos para seus servidores na pandemia exatamente porque é gratuito e não possui limite de pessoas ou tempo em suas chamadas. O lado negativo é que sua interface pode ser confusa e pouco intuitiva para quem não está acostumado, já que seu objetivo original é a jogatina, e não reuniões formais.

Facebook Messenger Rooms

Sem ficar para trás durante a pandemia, o Facebook também lançou ser serviço de videochamadas em grupo em maio. No Messenger Rooms, é possível criar salas de bate-papo em vídeo através do Messenger, o tradicional aplicativo de mensagens do Facebook, e até 50 pessoas podem participar da reunião, que não tem limite de tempo.

Microsoft Teams

O serviço unificado de videochamadas, mensagens e armazenamento de arquivos da Microsoft também foi um refúgio atraente para empresas e instituições de ensino durante a pandemia. No Teams, é possível fazer videochamadas com até 20 pessoas por 8 horas.

WhatsApp

O aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo também possui videochamadas, incluindo em grupos. O recurso, porém, não é tão profissional e complexo como os outros, de forma que funciona melhor para encontros virtuais de amigos ou familiares e não tanto para reuniões formais.