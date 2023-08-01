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Tecnologia

IAs estão sendo treinadas com imagens de IA – e produzindo resultados bizarros

À medida que aprendem com outras IAs, a qualidade das imagens geradas piora – os resultados ficam mais parecidos entre si.

Por Leo Caparroz 1 ago 2023, 17h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Exemplos de dados gerados por IA.
 (Rice University/NewCientist/Divulgação)
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IAs estão sendo treinadas com imagens de IA – e produzindo resultados bizarros Priorizar nos meus resultados Google

As inteligências artificiais (IAs) que produzem imagens são treinadas com outras imagens. Existem bancos de dados gigantescos com figuras associadas a descrições. As IAs “aprendem” o que é cada coisa, e assim montam o que você pediu.

Se você quiser um desenho de um gatinho, a IA vai caçar as fotos de gatos e gerar um resultado similar. Funciona para várias coisas: uvas, pessoas, paisagens, objetos. Para entendermelhor como elas funcionam, leia esta matéria da Super.

Essas IAs funcionam “aprendendo” as associações entre imagens e palavras. De tanto ver imagens de um objeto cilíndrico, transparente, com tinta no centro, ponta colorida e uma tampa sendo descrito como uma caneta esferográfica, ele aprende que aquilo é uma caneta esferográfica.

Mas tem um problema: conforme as imagens de IA inundam a internet, elas se infiltram também nos bancos de dados de outras IAs. Essa “retroalimentação” faz com que os resultados produzidos pelos programas sejam piores em qualidade e em diversidade.

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Isso foi posto à prova por um grupo de pesquisadores. Eles treinaram IAs em imagens geradas por elas mesmas ou com imagens reais. Seus resultados batem com as expectativas – IAs têm piores desempenhos quando usam conteúdos de colegas para trabalhar.

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Figura 18.
Este é um exemplo de primeira geração de imagens usado pelos cientistas. (arXiv:2307.01850/Divulgação)
Figura 22.
Depois de 9 gerações, muitas das imagens continham erros – alguns singelos, alguns gritantes. (arXiv:2307.01850/Divulgação)

Usando um banco de 70 mil rostos humanos tirados do serviço de fotos online Flickr, os pesquisadores produziram uma primeira geração de imagens artificiais. A partir daí, a geração seguinte era treinada com as imagens da anterior, e assim por diante. Com o tempo, essa autofagia começou a produzir resultados borrados ou imagens com ruídos e falhas.

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Os pesquisadores tentaram retardar essa piora, filtrando as imagens que treinariam a geração seguinte. Mas aí surgiu outro problema: selecionando as fotos com mais qualidade, eles diminuíram drasticamente a diversidade dos rostos produzidos – depois de um tempo, todos eram praticamente iguais.

Figura 23.
Depois de uma primeira geração, essas foram as fotos selecionadas pelos pesquisadores como “melhores resultados”. (arXiv:2307.01850/Divulgação)
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Figura 25.
Depois de apenas 5 gerações, elas já eram extremamente similares. (arXiv:2307.01850/Divulgação)

Imagine o exemplo da caneta esferográfica novamente. Aquela descrição dada lá em cima não compreende todas as canetas esferográficas existentes; nem todas são transparentes, algumas escrevem com mais de uma cor, nem todas têm tampa e por aí vai.

Se uma IA tem mais referências de uma caneta padrão ENEM, ela vai produzir mais resultados que se pareçam com ela – e eles serão, em geral, melhores. Selecionar os “melhores resultados” também é selecionar os resultados mais abundantes na internet e nos bancos de dados, o que pode reforçar certos enviesamentos e preconceitos.

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Outras tentativas dos pesquisadores de desviar do problema apenas retardaram a piora, que sempre chegava mais cedo ou mais tarde. Para eles, grandes empresas de tecnologia não serão tão afetadas, por poderem bancar filtragens dos dados que treinarão suas IAs. A bucha vai ficar para empresas menores, que extraem os dados integralmente da internet e podem, sem querer, incorporar imagens sintéticas.

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Inteligência artificial
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