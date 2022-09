Menos tempo fritando na cama

O aparelho usa a estimulação elétrica transcraniana (tES), que consiste em aplicar uma corrente elétrica de baixíssima intensidade, de 1 a 2 miliampères, sobre o cérebro. A técnica é estudada há décadas, e empregada de forma experimental no tratamento de algumas condições neurológicas – o Hospital Johns Hopkins, um dos mais importantes dos EUA, usa esse método para tratar AVC (derrame cerebral), Parkinson e depressão severa.

No caso do Somnee, a ideia é induzir um processo que acontece naturalmente quando adormecemos, a desaceleração das ondas elétricas do cérebro. O fabricante diz ter realizado 1.500 sessões de teste com o aparelho – nas quais os voluntários pegaram no sono 50% mais rápido, acordaram 33% menos durante a noite, e dormiram 30 minutos a mais. Esses resultados ainda não foram publicados em um jornal científico independente.

O gadget deve ser usado por 15 minutos, logo ao deitar. Ele mede a frequência das ondas cerebrais com um sensor de eletroencefalograma (EEG), e aplica corrente elétrica para tentar ajustá-las.

A pessoa sente um leve formigamento nos pontos de contato com os eletrodos. Eles precisam ser trocados a cada três noites (o fabricante pretende vender uma assinatura mensal com 10 eletrodos). Não é necessário dormir com o Somnee na cabeça. Mas, se o usuário optar por fazer isso, ele se transforma num monitor de sono: usa o EEG para registrar a atividade elétrica do cérebro durante a noite, que depois você pode ver em gráficos num app.

A tES é considerada segura. Mesmo assim, o fabricante diz que o aparelho – que está em pré-venda nos EUA, por US$ 185 – não deve ser usado por menores, grávidas ou pessoas com epilepsia, e também tem um mecanismo de segurança: ele só liga uma vez por noite.

