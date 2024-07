Na sexta-feira passada, se você estivesse em Vênus com um aparelho de som bem sintonizado, poderia ter dançado ao som do hit de 1997 “The Rain (Supa Dupa Fly)”, da cantora norte-americana Missy Elliott. Cortesia da Nasa, que decidiu enviar a canção ao planeta vizinho e divulgou a informação na quarta, dia 17.

Foi a segunda vez na história que uma música foi transmitida ao espaço – a primeira foi em 2008, com a canção “Across the Universe” dos Beatles.

A transmissão foi feita por uma antena parabólica de rádio de 34 metros de largura, no Complexo de Comunicações Espaciais Profundas de Goldstone, na Califórnia. Viajando na velocidade da luz, levou cerca de 14 minutos para que a canção atravessasse os 254 milhões de quilômetros que separam os dois planetas.

“Tanto a exploração espacial quanto a arte de Missy Elliott têm a ver com a superação de limites”, disse Brittany Brown, diretora da Divisão Digital e de Tecnologia do Escritório de Comunicações da Nasa. “Missy tem um histórico de incluir narrativas centradas no espaço e visuais futuristas em seus videoclipes, portanto, a oportunidade de colaborar em algo fora deste mundo é realmente adequada.”

Continua após a publicidade

A transmissão foi em razão da turnê “Out of This World”, que a artista apresenta na América do Norte. “Minha música ‘The Rain’ foi oficialmente transmitida até Vênus, o planeta que simboliza força, beleza e empoderamento”, disse Missy Elliott em um post no X (ex-Twitter). “O céu não é o limite, é apenas o começo”.

Um detalhe: a canção não tocou, literalmente, em Vênus. A música foi transmitida em formato de onda de rádio, assim como acontece com as ondas de rádio FM e AM ao nosso redor. Nós não as ouvimos, a não ser que tenhamos um dispositivo capaz de sintonizar a frequência correta e converter os sinais das ondas em música

Significa que, a não ser que Vênus tenha aliens que desconhecemos e que dominam tecnologias avançadas, a onda de rádio com as informações sobre a canção da Missy Elliott ficou perdida no espaço e não fez diferença em nada.

A canção escolhida, The Rain, foi sucesso no seu ano de lançamento, 1997, e eleita pela revista Rolling Stones como uma das 500 melhores músicas de todos os tempos. Apesar das músicas dos Beatles e de Missy Elliott serem as únicas que foram transmitidas em rádio, não é a primeira vez que a Nasa manda músicas ao espaço.

Continua após a publicidade

Enviados em 1977 a bordo das naves Voyager, os chamados Golden Records contêm informações da Terra destinadas às formas de vida inteligentes existentes fora do nosso planeta. Sua concepção e seleção de informações foram feitas pelo famoso astrofísico Carl Sagan. As 116 imagens foram codificadas de forma analógica, compostas de 512 linhas verticais. Já as informações auditivas estão gravadas nos discos como em um disco de vinil e há instruções imagéticas de como fazê-lo funcionar.

As sondas ainda estão vagando o espaço. Se um dia os registros forem decifrados por alguma inteligência extraterrestre, os aliens poderão se deliciar com orquestras tocando Bach, Mozart e Beethoven. Também dá pra ouvir percussão senegalesa, canções aborígenes, uma flauta de pã peruana e até Louis Armstrong and his Hot Seven tocando “Melancholy Blues”.

Colaborou com a reportagem: Alan Augusto, físico.



Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram