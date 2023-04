O mouse de 49 gramas

Um modelo comum tem de 90 a 100 g. O Viper Mini Signature Edition, da marca Razer, pesa a metade – porque é feito com uma liga de magnésio e tem a superfície vazada, para ficar mais leve.

Ele é sem fio e se comunica com o PC 4 mil vezes por segundo (40 vezes mais do que um mouse convencional). Ou seja, promete ser extremamente preciso e ágil. Foi projetado para games, mas também pode ser uma boa para design gráfico e outras tarefas de alta precisão – ou até para o uso mais banal do dia a dia.

Isso tem um preço: a bateria do Viper Mini dura 60h de uso, bem menos do que outros modelos, e ele custa US$ 280.

