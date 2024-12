Na semana passada, a OpenAi anunciou o lançamento do ChatGPT Pro, uma assinatura mensal de US$ 200 (aproximadamente R$1.200) para seu principal chatbot, o famoso ChatGPT. Não é a primeira versão paga da ferramenta. A diferença é que ela é dez vezes mais cara que a versão que já estava disponível, o ChatGPT Plus.

A versão Plus já oferecia um limite maior de mensagens e de carregamento de arquivos; maior capacidade na análise de dados e geração de imagens; acesso limitado aos modos o1 e o1-mini e ao gerador de vídeos Sora.

O novo ChatGPT Pro inclui todos esses benefícios, mas acrescenta o acesso ilimitado ao modo de voz avançada, ao o1, o1-mini e GPT-4o. “O o1 é realmente diferenciado porque é o primeiro modelo que treinamos que pensa antes de responder, o que significa que ele dá respostas muito melhores e, muitas vezes, mais detalhadas e corretas do que outros modelos que você possa ter testado.” disse Max Schwarzer, pesquisador da OpenAI, no vídeo do anúncio do ChatGPT Pro.

A modalidade também permite acesso estendido ao gerador de vídeos Sora, assim como ao modo o1 pro, que promete oferecer respostas melhores às perguntas mais difíceis.

“Com o modo o1 pro, você pode pedir ao modelo que use ainda mais computação para pensar ainda mais intensamente em alguns dos problemas mais difíceis.”, disse Jason Wei, pesquisador da OpenAI, no vídeo. “Acreditamos que o público-alvo do ChatGPT Pro serão os usuários avançados do ChatGPT, aqueles que já estão levando os modelos aos limites de suas capacidades em tarefas como matemática, programação e escrita.”

Continua após a publicidade

Segundo os especialistas da OpenAI, o o1 foi otimizado para conseguir responder melhor mesmo perguntas simples. No início, o modelo levava até dez segundos para responder a uma mensagem simples como um “oi”. Agora, segundo a empresa, o modelo consegue cometer 34% menos erros e pensar 50%¨mais rápido em comparação com as versões anteriores.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

“Era engraçado, na verdade, porque ele [o ChatGPT versão o1] realmente pensava muito e se importava com como responder “oi” de volta.” disse Schwarzer. “Consertamos isso, e o1 agora pensa mais inteligentemente: se você pergunta algo simples, ele responde rápido, e se você pergunta algo muito difícil, ele pensa por muito tempo.”

Continua após a publicidade

O preço não é impressionante só em reais, mas também é bastante alto para os consumidores norte-americanos. A empresa explica que a modalidade é focada em usuários muito engajados, que realizam tarefas complexas e intensivas. “Cientistas, engenheiros, programadores… Achamos que eles irão realmente amar o novo modelo”, disse o CEO da OpenAi, Sam Altman.

A versão gratuita do ChatGPT continua disponível, com um número limitado de solicitações que os usuários podem fazer por dia, assim como limitação no tempo em que podem conversar com a interface de voz.

A empresa ressalta que o uso do ChatGPT Pro deve “ser razoável” e estar de acordo com as políticas da OpenAI, que proíbem ações como compartilhar uma conta entre várias pessoas ou usar o plano Pro para alimentar seu próprio serviço. Os usuários podem solicitar o reembolso da assinatura de US$ 200 nas duas primeiras semanas após a compra, caso não estejam satisfeitos, por meio da central de ajuda online da OpenAI.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!