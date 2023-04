Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de abril

Cancelador de ronco

Projeto Sleepmi Z3

O que é Um gadget que promete extinguir os roncos. Basta grudá-lo na parte de baixo do pescoço. O aparelho, do tamanho de uma caixinha de fósforos, tem sensores que percebem quando a pessoa começa a roncar. Aí ele vibra suavemente – não acorda o roncador, mas faz com que ele se mexa um pouquinho, o suficiente para interromper o barulho.

Quanto já arrecadou US$ 50 mil

Chance de rolar 3/5

Mochila vigiada

Projeto HyperPack Pro

O que é Uma mochila que tem um rastreador compatível com a rede Find My, da Apple. Além de ver a localização dela num mapa (o serviço, que requer um iPhone, funciona no mundo inteiro), você pode enviar um comando para a mochila – e aí ela toca um alarme bem alto, de 90 decibéis. O localizador usa uma bateria de relógio, que dura um ano.

Quanto já arrecadou US$ 130 mil

Chance 4/5

