Parece uma fita cassete. Mas não é

Vale a pena ter um power bank, principalmente em viagens: ele garante que você não fique sem bateria no celular. Mas é meio chato ter que carregar um tijolo de plástico por aí.

O modelo RPP-158, da marca chinesa Remax, propõe uma solução mais charmosa – pois imita uma fita cassete. Tem capacidade de 10.000 mAh (o suficiente para recarregar o smartphone duas vezes), três saídas USB e uma telinha que mostra a carga restante.

Pesa 183 gramas, e custa R$ 200 na loja da marca no Aliexpress.

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