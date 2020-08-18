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Tecnologia

Seu smartphone sabe dizer se você está bêbado – só pelo jeito de andar

Cientistas desenvolveram protótipo de aplicativo que alerta quando as habilidades motoras de uma pessoa estão comprometidas.

Por Bruno Carbinatto 18 ago 2020, 18h37 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
App de celular detecta se usuário está bebado pelo jeito de andar
 (SolStock/Getty Images)
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Em breve, smartphones poderão ter uma nova função de saúde pública: detectar se o usuário está bêbado apenas pelo modo de andar – e alertá-lo que suas habilidades motoras estão afetadas, mesmo que ele não faça ideia disso.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade Stanford e da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, desenvolveu um software capaz de utilizar os acelerômetros presentes nos celulares para identificar se uma tem o clássico “andar de bêbado”. Acelerômetros são sensores de movimento que detectam e medem vibrações, e com isso conseguem detectar a posição dos smartphones no espaço – é graças à ele que a tela se adapta caso você vire o celular na horizontal, por exemplo.

Mesmo quantidades pequenas de álcool podem alterar o modo como uma pessoa anda, tornando a caminhada mais irregular e confusa. Os cientistas queriam checar se os detectores de movimento dos celulares conseguiriam capturas essas mudanças sutis e testaram a hipótese em um novo estudo, publicado na revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Na pesquisa, voluntários com idades entre 21 e 43 anos consumiram uma bebida contendo vodka com um nível de álcool equivalente a oito cervejas. Em um bafômetro, o valor indicado seria de 0,2 mg/L, bem acima dos 0,08 mg/L permitido nos EUA e dos 0,05 mg/L no Brasil. Ao longo das sete horas seguintes, os voluntários eram novamente testados pelo bafômetro a cada 60 minutos, e também caminhavam dez passos para frente e dez passos para trás em linha reta. O celulares ficavam amarrados do lado de trás de suas cinturas por um elástico.

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Em 90% dos casos em que o bafômetro indicava que a pessoa estava acima do limite de álcool permitido, os smartphones também conseguiam identificar bêbados, taxa de acerto considerada alta e que se manteve mesmo após horas da ingestão do álcool.

Segundo os pesquisadores, os resultados são promissores o suficiente para que, no futuro, possa se criar um aplicativo que alerte usuários com os movimentos alterados pela bebida. Um estudo anterior da mesma equipe demonstrou que até 50% das pessoas que bebem demais não notam que suas habilidades motoras estão comprometidas e acreditam estar plenamente capazes de realizar tarefas como dirigir, por exemplo – quando, na verdade, colocam suas próprias vidas e de outras pessoas em risco. 

No entanto, o método ainda precisa de mais testes: o estudo foi feito com o celular amarrado na cintura dos participantes, e a equipe agora precisa checar se a precisão se mantém alta mesmo com o equipamento no bolso ou na mão do usuário, por exemplo. Mas a equipe permanece otimista. “Em cinco anos, eu gosto de imaginar um mundo em que pessoas saem com amigos e bebem em níveis perigosos receberão um alerta nos primeiros sinais de embriaguez, e receberiam estratégias para ajudá-las a parar e evitar situações de risco como dirigir, violência ou sexo desprotegido”, disse Brian Suffoletto, o líder da equipe, em comunicado.

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