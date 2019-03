Tech: os 4 produtos mais interessantes do mês de abril

Corrida sem Newton

O top PureMove (US$ 60), da marca Reebok, é preenchido com STF, um fluido não newtoniano. Esse material (uma mistura de polietileno com sílica) não segue a lei da viscosidade constante proposta por Isaac Newton – o STF se torna mais viscoso, e portanto mais duro, quando recebe impactos. Resultado: o bojo é macio como o de qualquer top, mas fica firme quando a mulher corre, segurando os seios.

Uma semana longe da tomada

Essa é a autonomia do smartphone Ulefone Power 5, cuja bateria tem 13.000 mAh – cinco vezes a capacidade de um iPhone XS. O Ulefone não é uma pluma (pesa 330 gramas, o mesmo que um iPad mini), mas dá para levar no bolso. Tem tela de 6 polegadas, leitor de impressão digital e um carregador especial, que enche a bateria em apenas duas horas. Já está à venda na China, por US$ 300.

O guarda-chuva indestrutível

Somando todas as varetas, molas e pinos, um guarda-chuva comum tem mais de 130 componentes. Por isso acaba quebrando após um certo tempo de uso. Já o italiano Pluvi tem apenas 24 peças, conectadas de um jeito mais inteligente – e resistente. Ele não quebra nem vira ao contrário, mesmo sob ventos fortes. O lançamento está prometido para abril, por 20 euros.



Faça seu próprio perfume

Ou baixe um da internet. Essa é a proposta da máquina Nota Nota, que permite misturar 12 essências (como almíscar, jasmim, bergamota, magnólia, rosa e açafrão) usando um aplicativo e criar um perfume personalizado – que o aparelho engarrafa num vidrinho de 5 ml. Também dá para compartilhar a receita pelo app. A máquina custa US$ 700, e já vem com as essências e 42 vidrinhos.