TikTok vai limitar o tempo de uso para indivíduos com menos de 18 anos

O TikTok anunciou nesta quarta-feira (1) uma série de novas funções para o controle de tempo de tela no aplicativo. Elas são focadas em melhorar o bem-estar dos usuários e reduzir as horas gastas no app.

Nas próximas semanas, todas as contas que pertençam a usuários com menos de 18 anos de idade vão ser automaticamente designadas a um limite de tela de uma hora diária. Quando o tempo for atingido, os jovens vão precisar desbloquear o aplicativo com uma senha. Ou seja, deverão tomar a decisão de estender esse tempo. Eles podem desabilitar essa função; mas, caso ultrapassem 100 minutos diários, serão aconselhados a habilitar um limite personalizado.

O TikTok afirma que essas medidas aumentaram o uso de suas já existentes ferramentas de gerenciamento de tempo de tela em 234% durante o primeiro mês de teste. Além do controle, os usuários que se encaixarem nessa faixa etária serão notificados semanalmente com o tempo que gastaram no aplicativo.

A empresa afirma ter consultado o laboratório de bem-estar digital do Boston Children’s Hospital, nos EUA, para definir esse limite, ressaltando que “não há um consenso coletivo sobre quanto tempo de tela é ‘demais’”.

“No entanto, o TikTok reconhece que os adolescentes normalmente precisam de apoio extra quando começam a explorar o mundo online de forma independente”, escreveram em um comunicado.

Junto do pacote, serão adicionados novos recursos à função de Sincronização Familiar. Ela funciona como um controle parental que permite a um pai ou responsável vincular sua própria conta à de um usuário mais novo, aplicando restrições de tempo, limites de conteúdo, configurações de privacidade e mais.

Entre as novas ferramentas está um painel para os pais, que inclui resumos de tempo no aplicativo, o número de vezes que o TikTok foi aberto, o tempo total gasto durante o dia e a noite.

Uma nova configuração de “Silenciar notificações” em breve também permitirá que os pais definam uma programação para silenciar as notificações nas contas de seus filhos. Atualmente, elas já são silenciadas automaticamente a partir das 21h para usuários entre 13 e 15 anos; para quem tem 16 a 17, é a partir das 22h.

Segundo o TikTok, em breve, todos poderão definir os próprios limites personalizados de tempo de tela para cada dia da semana e um cronograma para silenciar as notificações – sem ser pela Sincronização Familiar.

Além disso, eles estão lançando um lembrete de sono para ajudar as pessoas a planejar um horário para se desligarem. Quando chega a hora definida, uma notificação as lembra de que é hora de ficar offline e descansar.

“O TikTok segue investindo na melhoria dos recursos atuais da plataforma, bem como no desenvolvimento de novas ferramentas para ajudar as pessoas a manterem o controle enquanto expressam criatividade, fazem conexões significativas e se divertem.”

É claro que, como sempre aconteceu, os jovens podem – e provavelmente vão – mentir sobre suas idades. O objetivo do TikTok não é controlar rigidamente o quanto essa faixa etária gasta rolando o feed, mas, segundo eles, tornar as pessoas mais cientes e responsáveis pela forma como gastam seu próprio tempo.

