Uma roupa que escaneia as medidas do seu corpo

O Zozofit (US$ 98) é um macacão cheio de pontinhos que cobrem todo o corpo. Ele é bem chamativo – mas não foi feito para usar na rua. Sua proposta é outra. A peça vem com um aplicativo que reconhece esse padrão de pontos e o utiliza para escanear, com alta precisão, as medidas do seu corpo.

Por enquanto, só serve para isso. Mas seu potencial é enorme: se a tecnologia for adotada em sites de e-commerce, será possível fazer o upload das medições – e os sites selecionarão automaticamente os tamanhos de roupas ideais para você.