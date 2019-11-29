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Tecnologia

Vacas usam óculos VR para ficarem menos estressadas no inverno russo

A ideia é que, com a ajuda da tecnologia, as mimosas conseguissem produzir mais leite – e com mais qualidade.

Por Ingrid Luisa 29 nov 2019, 20h18 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Ministério da Agricultura e Comida da Região de Moscou/Reprodução)
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Vacas usam óculos VR para ficarem menos estressadas no inverno russo Priorizar nos meus resultados Google

Assim como os humanos, animais que não estão acostumados com o frio sofrem bastante ao enfrentar baixas no termômetro. E isso é capaz de alterar até mesmo o humor dos bichos. É sabido que vacas que moram na Rússia, e não são naturalmente preparadas para encarar um inverno que pode chegar a – 20ºC, por exemplo, geralmente demonstram estresse nesse período. Para os fazendeiros, isso é péssimo: estressadas, vacas produzem menos leite, e em uma qualidade inferior.

Foi pensando em mitigar esse problema que a fazenda RusMoloko, no distrito de Ramensky, em Moscou, resolveu apelar para tecnologia. Como? Colocando óculos de realidade virtual nas mimosas.

Exatamente o que você leu. Os responsáveis pela ideia adaptaram as versões humanas de óculos VR para dar conta dos diferentes formatos de cabeça das vacas. Não foi fácil: os olhos delas estão do lado de suas cabeças – o que lhes dá uma visão de 300 graus, mas limita sua visão binocular (a do óculos VR) à uma faixa estreita, que vai entre 25 e 50 graus. Tudo teve que ser minimamente projetado para que causasse a mesma sensação de realidade que aparelhos do tipo provocam em humanos.

Com os óculos, os animais viam simulações de pastos no verão. Desenvolver essa paisagem também não foi simples, já que as vacas são especialmente boas em identificar tons no extremo vermelho do espectro mas pouco eficientes com cores opostas (como verde, azul e violeta). Considerando essas limitações e tentando fazer a imagem não parecer muito forjada, desenvolvedores, veterinários e especialistas criaram uma simulação especial para agradar as vaquinhas.

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Os resultados positivos foram imediatos: durante o primeiro teste, os especialistas registraram “uma diminuição da ansiedade e um aumento do bem-estar geral do rebanho”. A tendência é que, no futuro, esse bom-humor e estabilidade emocional fossem revertidos à uma melhor produção de leite.

vacas-vr-2
(Ministério da Agricultura e Comida da Região de Moscou/Reprodução)
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O Ministério da Alimentação e da Agricultura da Rússia afirmou em comunicado oficial que o objetivo do experimento era aumentar a sensação de bem-estar das mimosas, para que não fiquem tão estressadas nessa época do ano. O teste ainda está em andamento e os pesquisadores esperam que um estudo abrangente de longo prazo mostre resultados claros do efeito da realidade virtual na produção de leite, tanto em quantidade quanto em qualidade. Quem sabe, no futuro, sejam as próprias vacas que escolham sua própria experiência.

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Mamíferos
Realidade virtual
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