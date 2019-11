Os easter eggs são aquelas “surpresinhas” escondidas em filmes, livros, jogos…Basicamente, qualquer lugar. Você já deve ter visto algo do tipo em animações da Pixar, por exemplo, ou as aparições do Stan Lee em vários filmes da Marvel.

Mas você é capaz de dizer quando eles surgiram? Neste episódio do SUPER Responde, fomos atrás do primeiro deles.