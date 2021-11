Algum atleta paralímpico já superou um recorde olímpico?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim: na corrida em cadeira de rodas, os atletas paralímpicos superam o tempo dos olímpicos nas provas de 800 m (8 segundos de vantagem), 1.500 m (28 segundos), 5.000 m (48 segundos) e 10.000 m (6 minutos), bem como na maratona (43 minutos de vantagem).

Os recordes são todos masculinos. E a vantagem das cadeiras em provas longas tem explicação: as pernas dão mais aceleração que as rodas, mas a velocidade final é menor.

Aqui, é necessário um adendo: as provas paralímpicas são divididas em subcategorias para garantir que só atletas com deficiências equivalentes disputem as provas. Os tempos acima vêm todos das classes T53 e T54, cujos atletas têm membros superiores plenamente funcionais.

Pergunta de @thaynaracp, via Instagram