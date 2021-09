Já houve algum ano sem guerras na história da humanidade?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

Essa é uma pergunta que, na prática, é impossível de responder. Primeiro por falta de documentação: guerras tribais entre povos caçadores-coletores, por exemplo, não deixaram registros escritos.

Em segundo lugar, porque a resposta dependeria dos critérios que você adota para definir o que é uma guerra – e delimitar seu começo e fim. Por exemplo: Benjamin Lessing, pesquisador da Universidade de Berkeley, na Califórnia, calcula que o impacto humano do conflito entre autoridades e narcotraficantes no México, na Colômbia e no Rio é equiparável ao de uma guerra civil.

Para você ter uma ideia, só no México, entre 2006 e 2021, 350 mil pessoas morreram na guerra ao narcotráfico. É um número maior que guerras como a da Bósnia (1991-1995, 105 mil mortos) e a do Afeganistão (212 mil mortos desde 2001).

Um número frequentemente citado é o de que houve 268 anos sem guerra nos últimos 3.421 anos – 227, 235, e 257 anos de paz também aparecem em algumas estimativas. Tudo isso, contudo, já foi desmentido.

