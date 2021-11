Por que o boto cor-de-rosa é rosa?

O boto cor-de-rosa vem ao mundo com a mesma cor de chumbo dos golfinhos de água salgada que conhecemos. Com o passar da idade, esses cetáceos amazônicos vêm perdem pigmentação e vão ganhando uma cor esbranquiçada.

Os biólogos ainda não sabem a razão disso. Talvez seja uma adaptação por seleção natural que auxilia na sobrevivência de alguma forma, talvez não.

Já a cor rosa vem de outro lugar: cicatrizes. Botos machos brigam entre si com frequência, e o tecido cicatrizado é mais rosinha que a pele em volta. É por isso que botos mais velhos ficam com a cor cada vez mais viva.

E olha só: quanto mais brilhante o rosa, mais atraentes os machos são para as fêmeas. Bom, pelo menos durante a temporada de acasalamento, que ocorre quando a água está baixa e os machos e as fêmeas estão confinados ao canal do rio Amazonas. Nas estações chuvosas, milhares de quilômetros quadrados de floresta ficam inundados, e as fêmeas aproveitam esse mar temporário para nadar em regiões afastadas – provavelmente, para escapar de machos agressivos.



Pergunta de @costaoliveirafernando, via Instagram