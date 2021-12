Se a missão Apollo ia para a Lua, por que ganhou o nome do deus do Sol?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Não teve muito motivo: Abe Silverstein, responsável pelo setor de voos espaciais da Nasa na época das viagens à Lua, chegou em casa um dia em 1960 e folheou um livro sobre mitologia grega. Uma ilustração da carruagem de Apolo na frente do Sol impressionou o nerd, que achou o nome condizente com a grandiosidade do objetivo. E assim ficou.

Em 2017, a Nasa anunciou que voltará ao satélite com o programa Ártemis – que é irmã gêmea de Apolo e é a divindade grega associada à Lua. Além de fazer sentido do ponto de vista mitológico, o nome é um aceno ao fato de que o projeto levará a primeira mulher ao satélite natural.

Outras curiosidades sobre nomes de programas espaciais: em russo, Sputnik significa “satélite” e aparece no nome de vários projetos (como o Istrebitel Sputnikov, um programa de armas antissatélite). Já Venera é Vênus em russo, daí o nome dos soviéticos para sua missão ao planeta da deusa do amor. A raiz etimológica é a mesma de “doenças venéreas”.

As missões Gemini, da Nasa, chamaram “gêmeos” em latim porque as cápsulas foram as primeiras a carregar dois tripulantes lado a lado.

Pergunta de @_mofinho, via Instagram