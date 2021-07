Se a Terra gira tão rápido, por que as estrelas não passam como borrões no céu? 

Se um carro passa ao seu lado a 120 km/h, você só vê um borrão. Por outro lado, é possível acompanhar um avião no céu com nitidez, mesmo a 900 km/h. É que o avião está mais distante. A mesma lógica se aplica às estrelas. A Terra gira mais rápido que o avião – 1.675 km/h no equador –, mas uma constelação ainda leva a noite toda para percorrer o céu e sumir no horizonte.

Uma explicação mais detalhada envolve entender por que, quando uma luz passa muito rápido na nossa frente, vemos um borrão. Tudo tem a ver com o limite de frames por segundo que os nossos olhos são capazes de distinguir – o nome disso é “resolução temporal”.

É um fato bem conhecido que um vídeo é uma sucessão rápida de fotos chamadas frames. Todo vídeo tem, no mínimo, 12 fotos por segundo (e, geralmente, mais do que isso). É uma taxa de mudança tão rápida que uma foto se funde à próxima em um borrão, e surge a ilusão de movimento. Não somos capazes de distinguir uma foto da outra.

Se você já foi numa festa de 15 anos, vai se lembrar daqueles tubinhos de neon que acendiam em cores fluorescentes. Quando alguém balançava o tubinho no escuro muito rápido, se tornava impossível distinguir o movimento: surgia só um leque de cor fantasmagórico pairando no ar. Um borrão. Esse borrão aparece porque o tubinho está oscilando mais do que 12 vezes por segundo, acima da resolução temporal dos seus olhos.

A Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. E as estrelas estão tão distantes de nós e se movem tão pouco que, para todos os efeitos, estão paradas no céu. A velocidade com que nós passamos pelas estrelas, conforme giramos, nem de longe é alta o suficiente para superar a resolução temporal humana. Ou seja: as estrelas até estão deixando um borrãozinho atrás de si, mas ele é irrisório.

Uma câmera com tempo de exposição longo e definição razoável capta esses borrões facilmente. Fotos do céu em que o obturador fica aberto para entrada de luz por muito tempo mostram claramente o caminho das estrelas. É o que você vê na foto que abre este texto.

Pergunta de Ricardo Rover Machado, Canoas, RS.