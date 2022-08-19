Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Carbono Zero

Reflorestamento poderia gerar 2,5 milhões de empregos no Brasil, calcula estudo

Número seria suficiente para reduzir em quase 25% o desemprego no país; plano da ONU propõe recuperar 120 milhões de hectares de florestas, uma área equivalente à do Peru, para combater aquecimento global

Por Juan Ortiz e Sílvia Lisboa 19 ago 2022, 15h09 | Atualizado em 14 mar 2024, 10h10
Ilustração de mãos plantando uma muda em primeiro plano com floresta atrás.
 (Gustavo Magalhães/Superinteressante)
Continua após publicidade
Reflorestamento poderia gerar 2,5 milhões de empregos no Brasil, calcula estudo Priorizar nos meus resultados Google

Texto Juan Ortiz e Sílvia Lisboa

Plantar árvores e recuperar florestas. Além de ser uma das soluções mais simples e baratas para combater o aquecimento global, isso também pode trazer outro benefício: gerar empregos. Segundo um estudo liderado por cientistas da Universidade de São Paulo, essa iniciativa poderia gerar 2,5 milhões de empregos, só no Brasil, até 2030. É bastante: seria o suficiente para reduzir em quase 25% a atual taxa de desemprego no país (10,1 milhões de pessoas, segundo o IBGE).

Publicado na revista científica People and Nature, o estudo chegou a esse número coletando dados com mais de 350 organizações que atuam em processos de restauração florestal no país. De acordo com o levantamento, que analisou projetos de reflorestamento executados em 2019, as entidades consultadas iniciaram a restauração de 19.426 hectares naquele ano – e criaram 8.223 postos de trabalho (desses, 57% eram temporários e 43% permanentes). Ou seja: o Brasil gera um emprego, em média, a cada 2,3 hectares restaurados (área equivalente a cerca de dois campos de futebol).

Isso significa que, se o país restaurar 12 milhões de hectares de floresta, como previsto no Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), elaborado pelo governo federal em parceria com o World Resources Institute (WRI), seria possível criar 2,5 milhões de empregos até 2030.

Siga

Isso porque metade dessa restauração seria feita através do replantio de espécies nativas (nas demais áreas, a vegetação se recuperaria sozinha). Cerca de 76% das áreas recuperadas ficariam distribuídas na Amazônia e na Mata Atlântica, 17% no Cerrado e os 7% restantes na Caatinga, no Pampa e no Pantanal.

Por ora, tudo isso segue no mundo das ideias. Quando o Planaveg foi criado, em 2017, a projeção anual era que o Brasil entraria em uma curva ascendente de preservação ambiental, recuperando milhões de hectares de vegetação a cada ano – a meta do plano era restaurar pelo menos 1 milhão de hectares de mata nativa até o fim de 2022.

Continua após a publicidade

Mas o país andou na direção contrária. Hoje o Brasil derruba mais árvores do que consegue plantar. Muito mais. Em 2021, o país bateu o recorde de desmatamento da última década e arrasou mais de 1 milhão de hectares de floresta. Até o início do ano passado, menos de 70 mil hectares haviam sido restaurados.

O avanço constante na destruição da Amazônia tem ocorrido junto com o desmonte de órgãos de proteção ambiental e ataques a indígenas, ambientalistas e defensores dos direitos humanos.

Cientistas apontam que interromper o desmatamento e plantar árvores são medidas cruciais para frear o aquecimento global, porque as florestas funcionam como grandes filtros de ar: elas absorvem CO2, oriundo principalmente da queima de combustíveis fósseis, e devolvem oxigênio para a atmosfera. “Recuperar as partes desmatadas das florestas é essencial para dar algum respiro na questão das mudanças climáticas. Não há maneira mais barata e fácil para sequestrar carbono da atmosfera. Mas o Brasil está na pior posição possível nesse cenário”, alerta o físico Paulo Artaxo, membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Continua após a publicidade

O plano da ONU para as florestas

Em 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) também lançou um ambicioso plano global de recuperação das florestas. Ele prevê aumentar em até 3% a superfície florestal no mundo – ou 120 milhões de hectares, uma área equivalente ao Peru – até o final desta década.

Além de recuperar áreas desmatadas, o plano da ONU também prevê aumentar os benefícios econômicos, sociais e ambientais das florestas, inclusive para os povos que dependem delas; ampliar a área de florestas protegidas ou manejadas de forma sustentável; mobilizar mais recursos financeiros para o manejo sustentável e fortalecer a cooperação científica e técnica. Ele é bem ambicioso.

Mas não foi muito além do papel. Cada país ficou livre para fazer o que achava melhor para tratar do problema – e pouco foi feito até agora. “Enquanto não tivermos mecanismos para obrigar os países a cumprirem seus compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa, vai ser impossível fazer valer essas políticas”, avalia Artaxo.

Mesmo sem ser obrigatório, o plano da ONU acabou servindo para acelerar projetos de plantação de árvores mundo afora. Um estudo da Universidade Yale publicado no ano passado revelou que o número de iniciativas de reflorestamento nos trópicos cresceu quase 300% desde 1990, especialmente lideradas por ONGs.

Continua após a publicidade

Hoje são mais de 170 delas espalhadas pelo mundo. Muitas estão no Brasil, que é citado na pesquisa como um dos países mais promissores para o reflorestamento. No ano passado, a primatologista britânica Jane Goodall, a cientista que inspirou o filme “Na Montanha dos Gorilas”, se aliou a um plano global de plantar 1 trilhão de árvores dentro de uma década. A iniciativa Trees for Jane se juntou à Trillion Tree Campaign, que reúne esforços de restauração pelo mundo.

Enquanto isso, a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, pode estar cada vez mais perto de um ponto de não retorno. Com um cenário de desmatamento acelerado, a preocupação dos cientistas é que a Amazônia possa sofrer um processo de “savanização”, perdendo parte importante de sua cobertura vegetal e o papel que desempenha na regulação do clima no planeta.

Além de capturar grandes quantidades de CO2, a floresta ajuda a produzir os chamados “rios voadores”: fluxos de água na atmosfera, que distribuem chuvas em outras regiões e são vitais para a agricultura. Com o desmatamento da Amazônia, tende a chover menos em outros lugares, com secas prolongadas. A estiagem mais recente causou perdas estimadas em R$ 45 bilhões nos estados do Sul e do Centro-Oeste.

Na Europa, mais de mil pessoas morreram com as ondas de calor e os incêndios florestais neste verão, o mais quente em décadas. Os EUA também sofreram com secas de proporções inéditas. O clima do planeta tem dado cada vez mais sinais de alerta.

Não há soluções mágicas para evitar uma catástrofe climática, e isso inclui a recuperação das florestas – pois as árvores levam anos até crescer e começar a capturar CO2 em grande quantidade. O reflorestamento não pode desviar os esforços do foco principal, que é a redução no uso de combustíveis fósseis. Enquanto a queima de petróleo e o carvão não se tornar algo do passado, não haverá árvores suficientes para conter o aquecimento do planeta.

Publicidade
TAGS:
Carbono Zero
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).