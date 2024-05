3 notícias sobre: a crise dos corais

Aquecimento dos oceanos gera efeito drástico

54% das águas onde há corais estão quentes demais para eles – que, devido a isso, estão passando pelo processo de “branqueamento”, no qual o coral enfraquece e morre. O dado, levantado pela NOAA (a agência de ciência marinha e atmosférica do governo americano), é o pior já registrado, com a onda de branqueamento se espalhando por todos os oceanos.

Projeto congela amostras para evitar extinção

Cientistas do Instituto Smithsonian, nos EUA, estão colhendo e congelando células de corais, que são armazenadas em laboratórios do governo americano. O projeto, que se chama Reef Recovery Initiative, tem como objetivo preservar espécies: no futuro, as células poderão ser descongeladas e multiplicadas em laboratório, recriando os corais.

Formação consegue se regenerar, mostra teste

Os corais de Sulawesi, na Indonésia, foram muito danificados pela ação humana. Há quatro anos, passaram por um processo de salvamento: receberam enxertos de pedaços de corais saudáveis, e foram protegidos com pequenas “gaiolas” de aço. Agora, como constatou um estudo inglês (1), estão quase totalmente recuperados, crescendo e se comportando como corais normais.

Fonte 1. “Coral restoration can drive rapid reef carbonate budget recovery”. I Lange e outros, 2024.

