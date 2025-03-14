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Ciência

5 filmes brasileiros para assistir em 2025

O cinema nacional vive uma grande fase – e não é só por causa de "Ainda Estou Aqui". Há uma safra promissora de filmes a caminho. Conheça alguns deles.

Por Rafael Battaglia 14 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Cena do filme Vitória. Uma mulher idosa usa uma câmera filmadora através de uma persiana.
 (Reprodução/Divulgação)
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Vitória

Cena do filme Vitória. Uma mulher idosa olha através de uma persiana.
(Reprodução/Divulgação)

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro vive Joana da Paz, que em 2005 ajudou a desmontar um esquema de tráfico de drogas no Rio. Como? Gravando da janela de casa a rotina dos traficantes e de policiais corruptos. Por segurança, Joana entrou no programa de proteção à testemunha e mudou de nome para Vitória. A sua identidade real só veio à tona quando ela morreu, em 2023 – um ano após as gravações do filme. Estreou em 13 de março.

A Batalha da Rua Maria Antônia

Cena do fime A batalha da Maria Antônia.
(Reprodução/Divulgação)
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No dia 2 de outubro de 1968, a Rua Maria Antônia, no centro de São Paulo, foi palco de um confronto entre estudantes da USP contrários à ditadura militar e alunos da Universidade Mackenzie que apoiavam o regime. Houve barricadas, coquetéis molotov e uma pessoa morta. O episódio inspirou o longa da diretora Vera Egito, que ganhou o prêmio de Melhor Filme de Ficção no Festival do Rio em 2023. Estreia em 27 de março.

Siga

Malês

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Cena do filme Malês. Um homem idoso de barba branca, vestindo uma roupa rústica marrom.
(Reprodução/Divulgação)

46 anos após dirigir o seu primeiro filme, Na Boca do Mundo (1979), o ator Antonio Pitanga comanda este drama sobre a Revolta dos Malês, a maior rebelião de escravizados da história do Brasil, organizada por africanos muçulmanos e que tomou as ruas de Salvador em 1835. No elenco estão os dois filhos de Antonio, Rocco Pitanga e Camila Pitanga. O roteiro é de Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe. Chega aos cinemas em 10 de abril.

O Agente Secreto

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Cena do filme O Agente Secreto. Um rapaz de bigode e costeleta, vestindo camisa azul. Atrás vê-se um grande arquivo de metal.
(Reprodução/Divulgação)

O próximo filme do diretor Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Retratos Fantasmas) é um thriller político que se passa na ditadura militar. Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor universitário que, em 1977, foge de São Paulo para Recife para evitar ser perseguido por agentes do governo. O elenco ainda conta com Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido, e o lançamento deve rolar no segundo semestre.

O Último Azul

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Cena do filme O Último Azul. Uma mulher, segurando um timão, e um rapaz olham atentamente para frente.
(Reprodução/Divulgação)

Teresa (Denise Weinberg) tem 77 anos e trabalha em uma fábrica na Amazônia. Um dia, porém, ela é demitida a pedido do governo e forçada a viver em uma colônia para idosos. O filme, que se passa em um futuro distópico, tem direção de Gabriel Mascaro (Boi Neon) e participação de Rodrigo Santoro. Em fevereiro, venceu o Urso de Prata, segundo prêmio mais importante do Festival de Berlim. Ainda não há previsão de estreia.

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