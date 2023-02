Algas produzem benzeno e tolueno

O primeiro é um dos ingredientes da gasolina; o segundo, usado como solvente em colas. Ambos são altamente tóxicos, e fabricados pela indústria petroquímica. Mas também podem surgir naturalmente.

Uma equipe de pesquisadores espanhóis analisou amostras de ar e água do Ártico e da Antárctica e descobriu que as chamadas algas polares, que vivem nessas regiões, também podem produzir e liberar essas substâncias (1).

A quantidade não representa um risco ambiental – mas, segundo os cientistas, pode distorcer os modelos usados para estudar as mudanças climáticas na Terra.

Leia também: A cidade do fim do mundo

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Fonte 1. Marine biogenic emissions of benzene and toluene and their contribution to secondary organic aerosols over the polar oceans. C Wohl e outros, 2023.