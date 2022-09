O lançamento da missão lunar Artemis 1 foi cancelado em cima da hora na última segunda-feira (29) depois que a Nasa, a agência espacial americana, notou problemas técnicos no foguete. A segunda tentativa acontecerá neste sábado (3), a partir das 15h17 no horário de Brasília.

Novamente, a Nasa determinou uma janela de lançamento de duas horas. Em caso de clima desfavorável ou de pequenas falhas técnicas, a decolagem pode acontecer até 17h17 (também no horário de Brasília).

A Nasa fará uma transmissão online do lançamento da Artemis I a partir das 13h em seu canal do Youtube. Antes disso, um comentarista vai descrever preparativos para o voo, como o processo de enchimento dos tanques dos propulsores gigantes do Space Launch System (SLS, o foguete mais poderoso do mundo). Você poderá assistir a tudo isso no link abaixo:

Meteorologistas da Força Espacial dos EUA preveem condições climáticas favoráveis para a janela de lançamento de sábado. Se tudo der certo dessa vez, a cobertura da Nasa continuará por cerca de duas horas, enquanto o SLS empurra a espaçonave Orion em uma trajetória para a Lua.

Caso o voo não aconteça, haverá uma nova tentativa na segunda (5) ou terça (6). Em último caso, a decolagem vai acontecer no final de setembro ou no mês de outubro.

O que deu errado da última vez

Na última segunda (29), um teste com os motores do foguete não foi bem-sucedido, o que deixaria o lançamento fora da janela de tempo prevista. O problema: um dos quatro motores não foi resfriado o suficiente. Se estivesse muito quente durante a decolagem, ele poderia ter desligado. Um vazamento de combustível também apareceu aos 45 do segundo tempo.

Depois disso, a Nasa tomou algumas providências, como modificar os procedimentos de carregamento dos propulsores, e realizou mais testes. Agora, espera-se que ocorra tudo bem na segunda tentativa.

Programa Artemis

A missão é a primeira etapa do Programa Artemis, que pretende enviar astronautas (e a primeira mulher) à Lua em 2024. A última vez que humanos estiveram por lá foi em 1972, na missão Apollo 17, também da Nasa. O nome do programa espacial, claro, não foi escolhido à toa: Ártemis é irmã gêmea de Apolo na mitologia grega.

Mas Artemis I é um teste para as futuras missões tripuladas. A espaçonave Orion, que comporta quatro astronautas, não levará ninguém por enquanto, só bonecos e experimentos científicos. Ela viajará ao redor da Lua e voltará 37 dias depois do lançamento.

