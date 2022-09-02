Atualização 3/setembro, 13h: depois de passar algumas horas tentando consertar um problema no foguete SLS, a Nasa adiou o lançamento da missão Artemis 1, que estava marcado para hoje.

Os técnicos da agência detectaram um vazamento de hidrogênio líquido, que é usado (junto com oxigênio líquido) como combustível do Core Stage, o módulo principal do foguete. Esse problema já havia ocorrido em junho, durante uma simulação de lançamento.

É a segunda vez que a Nasa é forçada a cancelar e remarcar o lançamento da Artemis 1. Na tentativa anterior, que ocorreu na última segunda feira (29), o motivo do cancelamento foi um problema com os propulsores RS-25.

Atualização 4/setembro, 11h50:Logo após o vazamento de combustível, neste sábado, havia a possibilidade de que o lançamento fosse transferido para segunda, dia 5 de setembro. Porém, a Nasa decidiu esperar a próxima “janela de lançamento”, na qual a Terra e a Lua estarão em posições favoráveis para o lançamento – e ocorrerá entre 16 de setembro e 4 de outubro. A agência também trabalha com a hipótese de postergar a missão para a janela astronômica seguinte, que vai de 17 a 31 de outubro.

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Os problemas

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Na última segunda (29), um teste com os motores do foguete não foi bem-sucedido, o que deixaria o lançamento fora da janela de tempo prevista. O problema: um dos quatro motores não foi resfriado o suficiente. Se estivesse muito quente durante a decolagem, ele poderia ter desligado. Um vazamento de combustível também apareceu aos 45 do segundo tempo.

Depois disso, a Nasa tomou algumas providências, como modificar os procedimentos de carregamento dos propulsores, e realizou mais testes. Agora, espera-se que ocorra tudo bem na segunda tentativa.

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Programa Artemis

A missão é a primeira etapa do Programa Artemis, que pretende enviar astronautas (e a primeira mulher) à Lua em 2024. A última vez que humanos estiveram por lá foi em 1972, na missão Apollo 17, também da Nasa. O nome do programa espacial, claro, não foi escolhido à toa: Ártemis é irmã gêmea de Apolo na mitologia grega.

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Mas Artemis I é um teste para as futuras missões tripuladas. A espaçonave Orion, que comporta quatro astronautas, não levará ninguém por enquanto, só bonecos e experimentos científicos. Ela viajará ao redor da Lua e voltará 37 dias depois do lançamento.

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