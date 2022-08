Por que a Nasa adiou o lançamento do foguete que marcaria a volta à Lua?

Cinquenta anos após a última missão Apollo, a Nasa procura dar início a uma nova visita à Lua. A Apollo 17, em 1972, foi a última vez em que humanos pisaram no satélite, e agora a Artemis I marcaria o início desse retorno. Quem estava empolgado para a partida do foguete, prevista para 9h33 e 11h33 desta segunda-feira (horário de Brasília), vai ter que esperar mais um pouquinho; a próxima janela de lançamento é nesta sexta-feira (2/9), mas a confirmação da nova data ainda depende de novos testes.

A tentativa de lançamento foi interrompida em cima da hora, aproximadamente às 9h34. Um teste com os motores RS-25 não foi bem-sucedido, e a decolagem ficaria fora da janela de tempo prevista. Segundo a Nasa, “o foguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion permanecem em uma configuração segura e estável”. Na página oficial do Twitter, a agência diz que as equipes continuam a coletar informações, e que novas datas serão divulgadas.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022