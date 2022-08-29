Por que a Nasa adiou o lançamento do foguete que marcaria a volta à Lua?

Cinquenta anos após a última missão Apollo, a Nasa procura dar início a uma nova visita à Lua. A Apollo 17, em 1972, foi a última vez em que humanos pisaram no satélite, e agora a Artemis I marcaria o início desse retorno. Quem estava empolgado para a partida do foguete, prevista para 9h33 e 11h33 desta segunda-feira (horário de Brasília), vai ter que esperar mais um pouquinho; a próxima janela de lançamento é nesta sexta-feira (2/9), mas a confirmação da nova data ainda depende de novos testes.

A tentativa de lançamento foi interrompida em cima da hora, aproximadamente às 9h34. Um teste com os motores RS-25 não foi bem-sucedido, e a decolagem ficaria fora da janela de tempo prevista. Segundo a Nasa, “o foguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion permanecem em uma configuração segura e estável”. Na página oficial do Twitter, a agência diz que as equipes continuam a coletar informações, e que novas datas serão divulgadas.

O que aconteceu

A equipe descobriu um vazamento de combustível no terceiro motor e não conseguiu reconfigurá-lo. Dos quatro motores, três funcionaram conforme o esperado, mas o número 3 apresentou esse problema.

O administrador da Nasa, Bill Nelson, comentou o adiamento, ressaltando o caráter de teste da Artemis I:

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“Não lançamos até que esteja tudo certo. Esse problema apenas ilustra que essa é uma máquina muito complicada, um sistema muito complicado, e todas as coisas precisam funcionar. Você não acende a vela até que esteja pronto para ir.”

A missão Artemis I

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A Artemis I é uma missão não tripulada; ou seja, não levará nenhum passageiro – humano, pelo menos. Três manequins, uma pelúcia e diversos itens históricos vão preencher a nave na sua jornada inicial.

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Os manequins vão simular a experiência de futuros astronautas e os impactos que a viagem terá em seus corpos – principalmente os efeitos da exposição à radiação. A pelúcia funcionará como um “indicador de gravidade-zero”; assim que a nave atingir o patamar de gravidade zero, ele flutuará… simples assim.

Depois do lançamento da Artemis I, a espaçonave Orion viajará por 42 dias até a Lua, fará uma volta em torno dela e retornará à Terra – um total de 2,1 milhões de quilômetros. A cápsula está prevista para cair no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, nos Estados Unidos.

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O foguete SLS e a espaçonave Orion serão testados pela primeira vez na Artemis I. O plano é que eles já levem astronautas à Lua na Artemis II e Artemis III, programadas para 2024 e 2025, respectivamente.