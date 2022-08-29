Por que a Nasa adiou o lançamento do foguete que marcaria a volta à Lua?
O tão aguardado início da missão Artemis I era para ser nesta segunda-feira de manhã. Entenda o motivo do cancelamento.
Cinquenta anos após a última missão Apollo, a Nasa procura dar início a uma nova visita à Lua. A Apollo 17, em 1972, foi a última vez em que humanos pisaram no satélite, e agora a Artemis I marcaria o início desse retorno. Quem estava empolgado para a partida do foguete, prevista para 9h33 e 11h33 desta segunda-feira (horário de Brasília), vai ter que esperar mais um pouquinho; a próxima janela de lançamento é nesta sexta-feira (2/9), mas a confirmação da nova data ainda depende de novos testes.
A tentativa de lançamento foi interrompida em cima da hora, aproximadamente às 9h34. Um teste com os motores RS-25 não foi bem-sucedido, e a decolagem ficaria fora da janela de tempo prevista. Segundo a Nasa, “o foguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion permanecem em uma configuração segura e estável”. Na página oficial do Twitter, a agência diz que as equipes continuam a coletar informações, e que novas datas serão divulgadas.
The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom
— NASA (@NASA) August 29, 2022Siga
O que aconteceu
A equipe descobriu um vazamento de combustível no terceiro motor e não conseguiu reconfigurá-lo. Dos quatro motores, três funcionaram conforme o esperado, mas o número 3 apresentou esse problema.
O administrador da Nasa, Bill Nelson, comentou o adiamento, ressaltando o caráter de teste da Artemis I:
“Não lançamos até que esteja tudo certo. Esse problema apenas ilustra que essa é uma máquina muito complicada, um sistema muito complicado, e todas as coisas precisam funcionar. Você não acende a vela até que esteja pronto para ir.”
A missão Artemis I
A Artemis I é uma missão não tripulada; ou seja, não levará nenhum passageiro – humano, pelo menos. Três manequins, uma pelúcia e diversos itens históricos vão preencher a nave na sua jornada inicial.
Os manequins vão simular a experiência de futuros astronautas e os impactos que a viagem terá em seus corpos – principalmente os efeitos da exposição à radiação. A pelúcia funcionará como um “indicador de gravidade-zero”; assim que a nave atingir o patamar de gravidade zero, ele flutuará… simples assim.
Depois do lançamento da Artemis I, a espaçonave Orion viajará por 42 dias até a Lua, fará uma volta em torno dela e retornará à Terra – um total de 2,1 milhões de quilômetros. A cápsula está prevista para cair no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, nos Estados Unidos.
O foguete SLS e a espaçonave Orion serão testados pela primeira vez na Artemis I. O plano é que eles já levem astronautas à Lua na Artemis II e Artemis III, programadas para 2024 e 2025, respectivamente.