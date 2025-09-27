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Ciência

As formigas de Fiji estão desaparecendo – e isso é um problema para o mundo todo

Estudo aponta que o declínio das formigas coincide com a chegada dos humanos nas ilhas, e se acelerou nos últimos 300 anos

Por Bela Lobato 27 set 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Formigas Pogonomyrmex spp.
 (Heather Broccard-Bell/Getty Images)
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Se você nasceu há algumas décadas, talvez se lembre da fartura de insetos que colidiam com o para-brisa do carro – em alguns casos, eles até precisavam ser retirados com as palhetas. O fenômeno diminuiu nas últimas décadas, provocando memes e discussões online sobre o sumiço dos insetos. 

Estudos com diversas espécies já apontam que não se trata de apenas uma impressão: os insetos estão mesmo desaparecendo. Mas há um problema no estudo de populações: por conta da falta de registros antigos, muitas pesquisas se concentram em populações de insetos em intervalos recentes, como no último século. 

“Pode ser difícil estimar as mudanças históricas nas populações de insetos, porque, com poucas exceções, não temos monitorado diretamente as populações ao longo do tempo”, explicou, em comunicado, o biólogo evolucionista Evan Economo, que participou de um novo estudo, publicado no dia 11 na revista científica Science.

Os pesquisadores analisaram a variação das espécies de formigas de ilhas em Fiji, desde a chegada dos humanos na ilha, há 3 mil anos. 

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“Adotamos uma nova abordagem, analisando os genomas de muitas espécies em paralelo a partir de espécimes de museus coletados recentemente. Os genomas evidenciam se as populações estão crescendo ou diminuindo, permitindo-nos reconstruir as mudanças em toda a comunidade”, explicou Economo. 

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A equipe sequenciou os genomas de milhares de espécimes de formigas de mais de 100 espécies diferentes e identificou 65 casos em que novas espécies de formigas chegaram às ilhas, conhecidos como eventos de colonização. Os eventos de colonização podem ter ou não o envolvimento de humanos. 

O fato é que, atualmente, 79% das espécies de formigas endêmicas, que só existem naquelas ilhas,estão em declínio populacional. As mudanças foram observadas com a chegada dos humanos há 3 mil anos e se aceleraram nos últimos 300 – período que coincide com a chegada de europeus, surgimento da agricultura moderna e aumento no comércio global. 

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Apesar disso, as notícias são excelentes para as espécies invasoras: sem predadores, as populações estão explodindo. 

“Fiji tem algumas das espécies de formigas mais espetaculares e geograficamente restritas da Terra”, disse Economo. “O fato de as espécies endêmicas estarem em declínio é motivo de grande preocupação, tanto para o futuro dessas espécies em Fiji quanto pela possibilidade de que seja um fenômeno muito mais disseminado, afetando outros tipos de insetos e outras ilhas.”

A preocupação com que o fenômeno esteja ocorrendo em outras ilhas se deve ao fato de que as ilhas são locais críticos de biodiversidade. Em alguns casos, as mudanças ecológicas em uma ilha servem como modelo para tendências globais.

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“Por serem ecossistemas fechados e isolados, espera-se que as ilhas sintam os efeitos do impacto humano mais rapidamente”, disse o primeiro autor do artigo, Cong Liu, no mesmo comunicado.

A equipe espera continuar pesquisas sobre populações de insetos e orientar os esforços de conservação. “Os insetos são essenciais para o meio ambiente”, disse Economo. “Como cientistas, precisamos fazer nossa parte na proteção deles e fornecer e analisar os dados relevantes para garantir a integridade de longo prazo de nossos ecossistemas.”

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Animais em extinção
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