Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Astrônomos descobrem origem de uma das estrelas mais antigas da Via Láctea

SMSS1605-1443 é, na verdade, uma dupla de estrelas. A análise desse "fóssil arqueológico" também revelou mais sobre sua composição.

Por Leo Caparroz 10 jan 2023, 19h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Representação artística da estrela SMSS1605-1443.
 (Gabriel Pérez Díaz/IAC/Divulgação)
Continua após publicidade
Astrônomos descobrem origem de uma das estrelas mais antigas da Via Láctea Priorizar nos meus resultados Google

Uma equipe internacional formada por grupos de pesquisa europeus confirmou a origem da estrela SMSS1605-1443, umas das mais antigas da nossa galáxia. Os resultados do estudo foram publicados no periódico Astronomy & Astrophysics.

Pouco tempo depois do Big Bang, o universo era basicamente formado por hidrogênio. Na astronomia, existe o conceito de metalicidade, que é basicamente a medida da parte de um objeto que é feita de algo que não seja hidrogênio ou hélio. Com base nessas duas ideias, é possível estipular a idade de um objeto astronômico.

Assim, estrelas com menor teor de metais são consideradas mais antigas – formadas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, um tempo relativamente curto. Vale lembrar que “metais” nesse caso são quaisquer outros elementos exceto hidrogênio e hélio; carbono, oxigênio e nitrogênio, apesar de não serem metais para a química, fariam uma estrela ser “rica em metais” caso fossem abundantes nela, por exemplo.

Continua após a publicidade

Estrelas como a SMSS1605-1443 são “fósseis vivos” cuja composição química dá pistas sobre os primeiros estágios da evolução do universo. Ela foi descoberta em 2018 e, por sua composição química, já é identificada como uma das mais antigas da galáxia; apesar disso, uma peça importante de sua natureza ainda era oculta. 

Siga
Continua após a publicidade

O que os pesquisadores descobriram foi que, na verdade, a estrela eram duas. Estrelas binárias são sistemas estelares formados de duas estrelas que giram em torno de um centro de massa comum. Antes, acreditava-se que isto não ocorria na maioria das estrelas antigas –  por isso, os pesquisadores ficaram surpresos.

A equipe de pesquisa utilizou o ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet- and Stable Spectroscopic Observations), o espectrógrafo de terceira geração do Observatório Europeu do Sul (ESO). Sua alta precisão revelou pequenas variações na velocidade do objeto, confirmando que se tratava de uma dupla; mas deixava em aberto a natureza da estrela secundária.

Continua após a publicidade

Acredita-se que esse tipo de estrela tenha se formado a partir de material que foi processado no interior das primeiras estrelas, que eram muito massivas, e tenha sido ejetado por explosões durante os primeiros estágios de formação da Via Láctea.

A alta resolução do ESPRESSO também permitiu uma análise detalhada das proporções dos isótopos do carbono da SMSS1605-1443, o que deu mais detalhes sobre sua origem.

Continua após a publicidade

Coautor do artigo e pesquisador do Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC), Jonay González Hernández explica: “Encontramos a chave na proporção de carbono-12 para carbono-13, que medimos na atmosfera desta estrela. As proporções relativas desses dois isótopos mostram que os processos internos da estrela não mudaram sua composição primordial. É como ter uma amostra primitiva do meio em que esta estrela se formou há mais de dez bilhões de anos.”

“Esta descoberta deve ser entendida no contexto de um projeto iniciado há mais de 10 anos,” afirma Carlos Allende Prieto, também pesquisador do IAC e coautor do artigo. “Nós estudamos detalhadamente todas as estrelas que se conhecem nesta rara categoria até chegarmos a esta maravilhosa descoberta, que nos dá uma melhor chance de entender a evolução química do universo”.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Astronomia
estrela
Estrelas
hidrogênio
Universo
VIA LÁCTEA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).