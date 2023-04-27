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Ciência

Astrônomos registram jato brilhante lançado da borda de um buraco negro

Pesquisadores acreditam que essas matérias, ejetadas a uma velocidade próxima à da luz, podem ficar perto do horizonte de eventos, o ponto de não retorno.

Por Alexandre Carvalho 27 abr 2023, 18h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Jato e sombra do buraco negro M87.
 (R.-S. Lu (SHAO), E. Ros (MPIfR), S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)/Reprodução)
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Como os objetos mais brilhantes do Universo são criados? A resposta a essa pergunta se tornou mais próxima agora que, usando um software de imagem específico para visualizar buracos negros, astrônomos capturaram, pela primeira vez, uma imagem de um jato ultrabrilhante sendo lançado da borda do horizonte de eventos de um buraco negro no espaço.

A nova imagem, publicada na Nature, mostra a base do jato se conectando com a matéria girando em torno do buraco negro. Essa observação foi feita no centro da galáxia Messier 87 (M87), localizada a 55 milhões de anos-luz de distância, e lar de um buraco negro gigante, 6,5 bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Muitos buracos negros lançam poderosos jatos brilhantes de matéria a uma velocidade próxima à da luz.

Os cientistas acham que os jatos são movidos pela rotação do buraco negro. Mas ainda não está claro exatamente de onde os jatos emanam. A teoria sugere que eles poderiam estar ancorados perto do horizonte de eventos, o chamado ponto sem retorno, ou fora dele, numa zona na qual o próprio espaço-tempo gira em torno do buraco negro.

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“Esta é a primeira imagem em que somos capazes de identificar onde está o anel, em relação ao jato escapando do buraco negro central”, disse Kazunori Akiyama, do Observatório Haystack, do MIT, que desenvolveu o software de imagem usado. “Agora podemos começar a abordar mais profundamente questões como a forma como as partículas são aceleradas e aquecidas, e muitos outros mistérios em torno dos buracos negros.”

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